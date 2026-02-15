ИЗПРАТИ НОВИНА
Спират шести блок на АЕЦ "Козлодуй"
Автор: Елиза Дечева 08:17
©
Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" предстои да бъде спрян за подмяна на дефектирало предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, която е разположена в конвенционалната, неядрена част на блока.

От АЕЦ съобщават, че няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда.

Елементите (мембрана и разкъсваща се ос) на устройството, което предстои да бъде монтирано, са изработени от новодоставени материали, аналогични на оригиналните. 

След изпълнение на планираните ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график.


Статистика: