Спират шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

© Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" предстои да бъде спрян за подмяна на дефектирало предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, която е разположена в конвенционалната, неядрена част на блока.



От АЕЦ съобщават, че няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда.



Елементите (мембрана и разкъсваща се ос) на устройството, което предстои да бъде монтирано, са изработени от новодоставени материали, аналогични на оригиналните.



След изпълнение на планираните ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график.