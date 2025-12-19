ИЗПРАТИ НОВИНА
Спират шести блок на АЕЦ "Козлодуй"
Автор: Екатерина Монева 23:02 / 19.12.2025Коментари (0)220
©
Планира се на 22 декември шести блок на АЕЦ "Козлодуй" да бъде спрян заради повреда на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината. Повредата е възникнала в процеса на експлоатация на блока, който бе спрян на 15 декември за подмяна на идентично предпазно устройство.

Екипите на атомната централа разполагат с резервни защитни устройства, които ще преминат независими външни проверки и изпитания, преди да бъдат монтирани. Всички ремонтни дейности се планират в съответствие с действащите инструкции за техническо обслужване и се извършват с необходимото високо качество.

Парата, която се отделя в атмосферата, е продукт на пречистена вода от сепаратор паропрегревател на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. Няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда.

След изпълнение на необходимите ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график.


