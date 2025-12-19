ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Спират шести блок на АЕЦ "Козлодуй"
Екипите на атомната централа разполагат с резервни защитни устройства, които ще преминат независими външни проверки и изпитания, преди да бъдат монтирани. Всички ремонтни дейности се планират в съответствие с действащите инструкции за техническо обслужване и се извършват с необходимото високо качество.
Парата, която се отделя в атмосферата, е продукт на пречистена вода от сепаратор паропрегревател на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. Няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда.
След изпълнение на необходимите ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 71
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Лора Крумова, Миролюба Бенатова, Анна Цолова и още журналисти под...
22:02 / 19.12.2025
Семейството на Краля на кокаина притежава имоти в България, ДАНС ...
21:24 / 19.12.2025
Брокер: Хората, които нямат достатъчно самоучастие за покупка на ...
20:52 / 19.12.2025
Как ще се връща ресто през първия месец от 2026 г.?
20:21 / 19.12.2025
Роденият в Карлово Ненко умря след задържане от имиграционните вл...
19:58 / 19.12.2025
Мика Зайкова: Сериозно съм притеснена, ако направим още едно нару...
20:27 / 19.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
15:14 / 18.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
14:24 / 18.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS