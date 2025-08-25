ИЗПРАТИ НОВИНА
Спират разследването срещу убиеца на Георги Илиев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:24Коментари (0)707
©
Днес изтича давността за наказателно преследване срещу извършителя на убийството на Георги Илиев – 20 години след престъплението. Това означава, че дори реалният извършител, смятан за професионалния килър Красимир Станчев, с прякор Легионера, да бъде открит и арестуван, той няма да лежи в затвора.

В продължение на две десетилетия полицията се опитваше да проследи и залови Легионера, но така и не успя. Според близки до Илиев, криминалисти и хора от подземния свят, именно той е човекът, който най-вероятно е извършил убийството – прецизно и от голяма дистанция, по начин, по който малцина биха могли. Всички сочат него, но доказателства липсват, предава вестник "България днес".

Легионера е смятан за един от най-добрите снайперисти в престъпния свят. Приписват му се редица покушения срещу известни фигури от ъндърграунда – освен Георги Илиев, и срещу Илия Павлов, Филип Найденов-Фатик, Васил Горчев-Кьоравия, Димата Руснака и още много други.

Смята се, че той е ръководил в България хърватската група на Робърт Матанич, активна между 2001 и 2005 г. Разследващите особено свързват името му с убийствата на Кьоравия и Димата Руснака – и двете извършени по същия начин като покушението срещу Жоро Илиев: с един точен изстрел, без следи и грешки.


