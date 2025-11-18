ЗАРЕЖДАНЕ...
|Спецов: Производственият процес няма да бъде нарушен
Срещата бе посветена на предстоящите управленски задачи и гарантирането на стабилна, прозрачна и предсказуема работа на стратегическия обект.
Спецов подчерта ангажиментите, поети от България за стриктно спазване на всички санкционни и законови изисквания, пълна прозрачност в операциите и осигуряване на надеждни доставки на нефт и нефтопродукти. Той увери служителите, че работните места ще бъдат запазени, а производственият процес няма да бъде нарушен.
Министър Жечо Станков акцентира върху ключовото значение на рафинерията за българската икономика и подчерта, че държавата е предприела всички необходими стъпки за получаване на дерогация и гарантиране на непрекъснатата работа на стратегическите активи.
Кметът Димитър Николов допълни, че предприятието е жизненоважно за развитието на региона и запазването на заетостта, като изрази подкрепа за решенията, взети в интерес на стабилността.
Ръководителят на рафинерията Евгени Маняхин, който беше освободен от поста си, изрази увереност, че професионалният и сплотен екип ще се справи с всички предизвикателства, както многократно е доказвал. Той припомни мисията на предприятието – да осигурява надеждни доставки на горива за хората.
