|Спецоперация във влакове и гари у нас
Задачите в рамките на операцията се изпълняват от служителите на Дирекция "Жандармерия“. Действията им започнаха тази сутрин в 7 часа и ще приключат в 7 часа сутринта на 23 януари.
По време на своята работа нарядите следят във влакове и гарите за изоставени съмнителни пакети и багажи, пътници с конфликтно поведение, и за предотвратяване на всякакви действия, застрашаващи сигурността в железопътния транспорт, както и за незаконни мигранти.
