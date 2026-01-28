ЗАРЕЖДАНЕ...
|Специалностите в още едно професионално направление стават безплатни за студентите
"Имаме защитени специалности – те са уникални по съдържание и се предлагат само в едно висше училище. Финансираме ги допълнително, за да се запазят като центрове на обучение, защото обществото има нужда от тези специалисти“, посочи Вълчев.
В списъка е добавено и цялото професионално направление "Металургия“.
Всички студенти в това направление ще бъдат освободени от такси. По думите на министър Вълчев те са около 180 души.
Вълчев обяви, че това решение е взето след като Министерството на образованието и науката освободи от такси специалността "Медицинска сестра“.
Вълчев обяви, че именно след като Министерството на образованието и науката освободи от такси специалността "медицинска сестра" интересът към нея се е вдигнал с 36%.
"Имаме нужда от три пъти повече студенти, които да завършват тази специалност. Това не е достатъчно, но е важна крачка напред“, добави Вълчев.
"Министерството на образованието и науката и Министерският съвет провеждат последователни политики за по-тясно обвързване на приема и финансирането във висшето образование с потребностите на пазара на труда и на обществото", каза още той.
