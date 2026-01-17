ИЗПРАТИ НОВИНА
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:41
©
Собственикът на "Еконт" Николай Събев публикува обява, която взриви мрежата – търси човек с "ново ДНК", а заплатата е повече от примамлива, видя Plovdiv24.bg. Ето какви са му изискванията:

Защо търсим нови таланти?

В Еконт не гледаме на хората като на кадри, служители или ресурс. Ние сме общност от личности.

Обявихме стратегия за технологичен ръст и изчистване на излишните сервизи. Фокусираме се върху най-важното в логистиката. Действителността показа, че имаме нужда от това.

Този процес изисква подмяна на ДНК в бизнес модела ни. Затова Стратегия 2026 е насочена към търсенето и развитието на таланти с ново мислене.

Търся личност с мащаб за ролята на Управител логистичен център в София (НЛЦ Искър). Позицията е еквивалент на Distribution Center Manager в международните компании. Тя дава висока степен на автономност.

Предлагам партньорство в резултатите с целеви месечен пакет от 4 090 евро бруто. Той е за хора, които разбират, че точността и скоростта са валута.

Изискванията ми са високи: 40 часа седмично физическо присъствие на терен. 24/7 ефективна управленска отговорност за процеса.

Няма да си сам в това.

Осигуряваме пълно обучение и среда за развитие. В екипа ми са топ логистици, с които ще бъдете заедно в борбата срещу ентропията.

Ако разпознаваш себе си в това "ново ДНК", очаквам те на hr@econt.com







Дам, вкара кеша, дойде за малко, направи милионите и сега си гледа фирмичката...ама иначе, като министър нямал фирми на негово име.
Дедо Еконтий изби рибата.Открито си купи министерския пост в подмяната фалира пощите иззе им печелбата и каза стига ми махам се от политиката.Аз си спечелих моите милиони.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

