Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:24
Собственик на семеен ресторант в Бургас въвежда нестандартна инициатива, с която насърчава клиентите да общуват помежду си, вместо да прекарват времето си в мобилните си устройства. Всеки гост, който остави телефона си на бара и не го използва по време на престоя си, получава 20% отстъпка от сметката.

Идеята е на собственика на заведението Мартин Пенчев и съпругата му Ани. Според тях виртуалният свят е навлязъл прекалено дълбоко в ежедневието на хората-от банкирането и бизнеса до личното общуване.

"Искаме да върнем клиентите към по-естествена среда,да се насладят на храната, компанията и атмосферата, без екрани“, споделя пред NOVA Пенчев.

За да се възползват от отстъпката, гостите оставят мобилните си телефони в специална кутия на бара до края на посещението. Барманът в заведението разказва, че повечето клиенти приемат предизвикателството спокойно и рядко се връщат да проверяват устройствата си. Телефоните се взимат едва след поднасянето на сметката.

Инициативата стимулира хората да споделят впечатленията си от мястото и ястията, да обръщат повече внимание на вкусовете и да разговарят активно помежду си.

В духа на философията за по-малко виртуалност ресторантът е предприел и още една нестандартна мярка. За да ограничи модерната практика на селфита в санитарните помещения, там е изградена специална стена за снимки, оформена изцяло от книги.







