Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация

© Bulgaria On Air В разгара на летния сезон продължават активните проверки за качеството на предлаганите услуги.



Пицария в центъра на Стария град в Созопол ще бъде запечатана, след като беше установено, че работи без необходимата категоризация от близо четири години.



Пицария на главната улица в Стария град на Созопол работи в нарушение с изтекла преди 4 години категоризация, констатираха проверяващите. Оказа се, че собственикът Николай Желев работи по собствени правила и отказва да я поднови.



"България и община Созопол са частни американски компании. Аз нямам сключен договор с тях и нямат право да изискват категоризация от мен. 4 години работя без категоризация и са ми налагани най-различни глоби. С какво нещо ми помага това евентуално във връзка с моята дейност, аз правя пици", коментира пред журналисти Желев без никакво притесние, че говори пълни глупости.



Предстои санкция за пицарията, заяви Иван Виделов, директор на Дирекция "Контролна и инспекционна дейност“ към Министерството на туризма. Той посочи, че проверките на институциите продължават на терен.



"Съставени са му множество актове на въпросното заведение и сега предстои да бъде запечатано и да не може да извършва своята дейност. Проверяваме абсолютно целия град относно туристическия продукт, който предлага:.