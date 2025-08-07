ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:09Коментари (0)1155
© Bulgaria On Air
В разгара на летния сезон продължават активните проверки за качеството на предлаганите услуги.

Пицария в центъра на Стария град в Созопол ще бъде запечатана, след като беше установено, че работи без необходимата категоризация от близо четири години.

Пицария на главната улица в Стария град на Созопол работи в нарушение с изтекла преди 4 години категоризация, констатираха проверяващите. Оказа се, че собственикът Николай Желев работи по собствени правила и отказва да я поднови.

"България и община Созопол са частни американски компании. Аз нямам сключен договор с тях и нямат право да изискват категоризация от мен. 4 години работя без категоризация и са ми налагани най-различни глоби. С какво нещо ми помага това евентуално във връзка с моята дейност, аз правя пици", коментира пред журналисти Желев без никакво притесние, че говори пълни глупости.

Предстои санкция за пицарията, заяви Иван Виделов, директор на Дирекция "Контролна и инспекционна дейност“ към Министерството на туризма. Той посочи, че проверките на институциите продължават на терен.

"Съставени са му множество актове на въпросното заведение и сега предстои да бъде запечатано и да не може да извършва своята дейност. Проверяваме абсолютно целия град относно туристическия продукт, който предлага:.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Тайните на древните Родопи: Археолози разкриват историята на пеще...
22:45 / 07.08.2025
Предприемач: Няма реална обосновка за покачването на цените, но п...
21:45 / 07.08.2025
Онлайн рекламата в риск: Законът за двойните цени срещу правилата...
21:14 / 07.08.2025
Дебора след излизането на Георги от ареста: Цялата треперя, откак...
21:02 / 07.08.2025
ТИР хвърчи със 130 км/ч по АМ "Тракия"
20:45 / 07.08.2025
Как се унищожават контрабандните цигари и заловените наркотици?
20:03 / 07.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Семейство: Потеглихме към Италия за къща за 1 евро, но вместо рай открихме суровата реалност
Семейство: Потеглихме към Италия за къща за 1 евро, но вместо рай открихме суровата реалност
14:00 / 05.08.2025
Изненадващ звезден развод
Изненадващ звезден развод
12:29 / 05.08.2025
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
12:14 / 05.08.2025
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Зверство срещу 18-годишно момиче
Електронно таксуване в градския транспорт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: