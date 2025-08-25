ИЗПРАТИ НОВИНА
Собственик на хотели: Заради клаузата "най-добра цена" Booking ни поставя в неравнопоставена позиция
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:31Коментари (1)706
По-добър сезон от миналогодишния с повече резервации и приходи и "плахо" завръщане на туристите от традиционни пазари като Германия и Полша, но на фона на сериозни предизвикателства особено при намирането на подходящи кадри - такава е ситуацията в хотелиерския бранш в разгара на летния сезон по думите на председателя на Българската хотелска асоциация Веселин Данев.

Председателстваната от него организация обединява някои от най-големите хотелски вериги у нас.

В интервю за Money.bg той подчерта, че недостигът на квалифицирани кадри се превръща в заплаха за развитието на целия сектор и са нужни спешни мерки.

Данев коментира и темата за онлайн платформите за резервации и колективния иск срещу Booking.com. По думите му видимостта, която подобни сайтове дават, е голямо предимство, но тя идва на сериозна "цена" - като комисионни и условия и затова хотелите трябва да развиват и собствени канали за резервации.

"Комисионните, които хотелите плащат на платформите, често достигат 20%, което за много малки обекти е критично. Освен това, в някои случаи хотелите са поставени в неравнопоставена позиция, например с т.нар. клауза за най-добра цена, която години наред ограничаваше възможността им да предлагат по-добри условия директно на своите гости. Именно тази практика беше обявена за незаконна от Съда на Европейския съюз, което е един важен сигнал за нуждата от по-справедливи отношения."

През този сезон резервациите и приходите растат с около 10% спрямо 2024 г., въпреки че разходите също са се увеличили. В четвърт от хотелите има увеличение на персонала, в друга част — намаление, което отразява нестабилността на трудовия пазар. Цените на услугите се повишават умерено, а част от обектите запазват миналогодишните тарифи, за да не рискуват спад на резервациите. Отчетени са и тенденции към късно планиране на почивките, засилен интерес към бутикови хотели и СПА/уелнес услуги.

Недостигът на квалифицирани служители е основно предизвикателство за сектора и се определя като системен риск. Данев споменава концепцията за "изгубеното поколение" — младите хора не смятат туризма за атрактивна и устойчива кариера. Причините включват слабата връзка между професионалното образование и нуждите на бизнеса, както и липсата на мотивация и перспективи.

Служителите от трети страни могат временно да облекчат проблема, особено в сезонните хотели, но устойчивото решение изисква инвестиции в образование, обучение и по-добри условия на труд. Без квалифициран персонал хотелите не могат да гарантират качество, конкурентоспособност и доверие от страна на гостите.

БХА следи внимателно темата за онлайн платформите като Booking.com, Expedia и Airbnb. Те дават видимост на хотелите към глобалния пазар и увеличават броя на резервациите, но на висока "цена" — комисионни и ограничения като клаузата за най-добра цена, която ограничаваше хотелите да предлагат по-добри условия директно на клиентите. Съдът на ЕС обяви тази практика за незаконна.

Хотелите трябва да използват платформите стратегически, но също така да развиват собствени канали за резервации, инвестират в дигитална репутация и поставят госта в центъра на всяко решение.

БХА подкрепя влизането на България в еврозоната като стратегическа стъпка, която ще улесни разплащанията, ще премахне валутния риск и ще намали банковите разходи. Преходният период обаче ще включва предизвикателства като адаптиране на софтуер и счетоводни системи, двойно етикетиране на цени и обучение на персонала.

Ассоциацията смята, че с последователен и прозрачен подход, въвеждането на еврото може да се превърне в възможност за утвърждаване на България като стабилна и конкурентоспособна туристическа дестинация.

Българската хотелска индустрия е преминала през няколко имиджови кризи поради нарушения и лоши практики на отделни представители. Въпреки това голяма част от сектора вече работи прозрачно и професионално, спазва международни стандарти и висока етика. БХА се стреми да обединява професионалната общност и да популяризира устойчиви модели за управление на туристическия продукт.

Хотелиерският бранш се радва на по-добър сезон от миналата година и на постепенно завръщане на чуждестранните туристи, но се сблъсква със сериозни предизвикателства — недостиг на квалифицирани кадри, високи разходи и зависимост от онлайн платформи. Решението за устойчиво развитие минава през инвестиции в човешкия капитал, стратегическо използване на дигитални канали, подготовка за въвеждането на еврото и повишаване на професионализма и имиджа на сектора.







Ганьо не иска да инвестира в собствен сайт, нито да плаща за реклама, но иска от небето да му падат резервации. Ако може и служители от Бангладеш. Рай ;)
