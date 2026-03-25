Горивата у нас продължават да поскъпват. Вчера в по-късните часове дизелът премина психологическата граница от 1,60 евро и средната цена вече е 1,61 за литър.
"От 20 март не са се повишавали цените при нас. Очакваме днес цените на "Лукойл", вчера не излязоха", каза пред NOVA Венцислав Пенгезов, собственик на бензиностанция в Русе.
Според него евентуалната помощ, която ще отпусне правителството за най-уязвимите няма да покрие повишението на цените. "Ако преди сте зареждали за 100 евро, в момента същото количество гориво излиза около 140 евро", изчислява Пенгезов. Той отчита спад на потреблението.
"В цяла Европа се освобождават резерви, намалява се директивно цената, в Испания и Италия се намали акцизът", коментира Пенгезов.
Собственик на бензиностанция: Има спад на потреблението
© NOVA
/
Още от Бизнес
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.