Собственик на агенция за недвижими имоти: 100 000 евро днес могат за вас да станат 130 000 след три години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:40
Когато стане дума за луксозни имоти, винаги се появява един и същ въпрос: "Защо толкова скъпо?“

Истината е, че това не е просто въпрос на цена, а на философия. Истинският лукс не е разход, а инвестиция – в спокойствие, в среда, в бъдеще.

Според Мирослав Язов, собственик на агенция за недвижими имоти в Пловдив, това е разликата между обикновеното и стойностното:

"Когато купувате луксозен имот, вие не харчите пари, а ги влагате разумно. Тези жилища не просто се обитават – те се преживяват“, обяснява във видео, публикувано в блога му.

Язов дава пример – апартамент от 65–72 квадрата в квартал като Кършияка или Западен. При цени между 1500 и 1800 евро на квадрат, говорим за стойност около 97 500 – 129 600 евро.

На пръв поглед това изглежда висока сума, но в последните две години подобни имоти са поскъпнали с 10–15% годишно.

Тоест – днес инвестирате 100 000 евро, а след три години стойността им може да е 115 000 или дори 130 000 евро. И то, докато просто живеете удобно. Това е силата на качествения имот – той работи за вас, дори когато не мислите за него.

В Пловдив вече има няколко инвеститора, които не правят компромиси.

Те избират първокласни материали, съвременна архитектура и детайли, които носят усещане за елегантност и спокойствие. Но не става дума само за сгради – става дума за среда.

Когато купувате в такава сграда, вие не купувате квадратни метри, а начин на живот.

Представете си сутрин с изглед към Родопите, тишина, перфектна шумоизолация, асансьор, който работи безупречно, и общи части, поддържани като в бутиков хотел. Това е усещането, което не се измерва в евро, а в качество на живот.

Жилище в Центъра или в Кършияка няма как да струва колкото апартамент в периферията – просто защото не предлага същото.

Централните квартали дават достъп до всичко – Капана, парковете, бизнес зоните, училища, ресторанти.

Това не е просто удобство – това е време, което спестявате всеки ден. И времето, както знаем, е най-скъпият ресурс.

Да, луксът струва пари. Но не защото е показен, а защото е качествен.

Хубавите материали, добрата шумоизолация, модерната вентилация, сигурността, поддръжката – всичко това има цена.

И тук Мирослав Язов е категоричен:

"Когато купувате качествен апартамент, инвестирате в здравето, спокойствието и времето си. Това не е просто покупка – това е избор на начин на живот.“

Една от най-големите привилегии в луксозните комплекси е, че можеш да избереш средата си. Това са места, където живеят хора с култура на общуване, със сходни ценности, с уважение към реда.

Няма шумни купони до сутринта, няма неплатени такси за асансьор или изпочупени общи части.

Има подреденост, спокойствие и взаимно уважение – нещо, което не можеш да купиш отделно, но получаваш като бонус, когато избираш лукс.

През последните години Пловдив изживява истински подем в луксозното строителство. Квартали като Западен, Кършияка и Мараша се превръщат в еталон за висок стандарт на живот.

А с предстоящите инфраструктурни проекти – разширението на бул. "Санкт Петербург“, модернизацията на летището и новите транспортни връзки – потенциалът за ръст на цените е още по-голям.

Язов прогнозира, че стойността на качествените имоти може да се повиши с 10–20%, а в някои райони – дори до 30% през следващите години.

Когато избирате луксозен имот в Пловдив, не купувате излишък – инвестирате в сигурност, стойност и качество.

Тези имоти растат с 10–15% годишно, могат да носят рентна доходност от 4–5%, а най-важното – осигуряват висок стандарт на живот всеки ден.

В крайна сметка луксът не е просто въпрос на цена, а на усещане.

Усещане, че живееш добре, че си направил мъдър избор и че всеки ден от живота ти има стойност.

И Пловдив вече е градът, който може да го предложи – град, в който инвестицията в лукс е инвестиция в самия теб.







