|Собственици на имоти в Родопите вадят по 120 лева на ден
Онлайн платформите за краткосрочно настаняване отчетливо увеличават броя на офертите в региона. В Кърджали средната цена за нощувка в напълно обзаведен апартамент достига 65 долара, а в по-малките градове цените варират от 29 до 52 долара.
По думите на местни брокери, моделът е добре познат от години в Гърция, но у нас тепърва се развива. Туристопотокът не е постоянен, но интерес има.
"Пристигат семейства, които обикалят забележителностите в Родопите, както и гости от Турция, предпочитащи отделно настаняване от роднините си“, разказват от агенциите.
Обзаведените апартаменти с по няколко спални и кухни вече се превръщат в реална конкуренция на хотелите, предлагайки повече удобства на по-ниска цена.
Пазарът на дългосрочните наеми обаче изглежда в застой. Офертите са много – ново строителство, модерно обзавеждане, централни локации – но желаещите са малко. Средните наеми остават непосилни за повечето местни жители: около 500 лева за двустаен и близо 750 лева за тристаен апартамент в центъра на Кърджали.
"Доходите в региона не отговарят на наемните цени. Повечето семейства вече имат собствено жилище и рядко търсят под наем“, коментират брокери.
Те допълват, че в почти всяко семейство в областния град има поне два имота. През последните десет години значителна част от жилищата са закупени от хора от Смолянско, които се преместват край Арда, както и от гурбетчии, инвестиращи спестяванията си.
Изчисленията показват, че инвестицията "купувам, за да отдавам под наем“ се изплаща бавно – често в рамките на десетки години, ако имотът се отдава дългосрочно. Именно това тласка собствениците към новата "родопска формула“: по-малко постоянни наематели, повече туристи.
Резултатът е ясен – една добра седмица с краткосрочни резервации може да донесе повече приходи, отколкото цял месец традиционен наем. И така планината постепенно се превръща в мрежа от домашни минихотели, които посрещат все по-разнообразна публика.
