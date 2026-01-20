Собственичка на магазин: Другият търговски обект в селото затвори заради трудности с новата валута

© Превалутирането от левове в евро не оказва съществено влияние върху цените у нас. Ако има закръгляне, то е под един процент. Това съобщи председателят на Координационния център към механизма за еврото Владимир Иванов. По думите му няма сигнали за нарушения при превалутирането в банките, а процесът върви с добри темпове, сходни с тези в Хърватия и Словакия.



От Координационния център отчетоха, че проблемите, възникнали в първата десетдневка от прехода, постепенно изчезват. Институциите призовават гражданите и търговците своевременно да се снабдят с евробанкноти и евромонети.



Според данните, представени от Владимир Иванов, 58% от левовете в обращение вече са изтеглени.



"По отношение на вътрешния пазар следим потребителска кошница, която от началото на годината е поскъпнала с 1,5 евро и в момента възлиза на 53 евро. От това поскъпване 75 цента се дължат на основни храни, а 80 цента – на плодове и зеленчуци“, обясни Иванов.



Председателят на Координационния център съобщи за сигнал от село Мрамор, община Тополовград, където живеят под 300 души. По информацията, в населеното място една фирма доставя стоки, отказва да приема евро и е повишила цените по своя преценка.



Проверка показа, че до началото на декември в селото са работили два магазина, като единият вече е затворен. Според местните жители възрастната магазинерка не успява да се справи с преминаването към еврото.



Собственичката на действащия магазин Милена Иванова отрече твърденията, че доставчикът отказва да приема евро.



"Другият хранителен магазин затвори, защото на магазинерката ѝ предстои пенсиониране. Причината е еврото – тя заяви, че ѝ е трудно да работи с новата валута и не иска проблеми“, каза Иванова пред БНТ.



По думите ѝ в селото се приемат и двете валути: "Който даде левове – получава ресто в левове, който плати в евро – му връщат евро. Не съм чувала за нередности.“



От началото на годината НАП са издали 48 наказателни постановления на обща стойност 125 000 евро. От агенцията коментираха, че случаят с фризьорски салон в Бургас, който е повишил цените с 291%, е единичен.



Съвместните проверки на НАП, Агенцията по храните и Комисията за защита на потребителите продължават.