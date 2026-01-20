ЗАРЕЖДАНЕ...
|Собственичка на магазин: Другият търговски обект в селото затвори заради трудности с новата валута
От Координационния център отчетоха, че проблемите, възникнали в първата десетдневка от прехода, постепенно изчезват. Институциите призовават гражданите и търговците своевременно да се снабдят с евробанкноти и евромонети.
Според данните, представени от Владимир Иванов, 58% от левовете в обращение вече са изтеглени.
"По отношение на вътрешния пазар следим потребителска кошница, която от началото на годината е поскъпнала с 1,5 евро и в момента възлиза на 53 евро. От това поскъпване 75 цента се дължат на основни храни, а 80 цента – на плодове и зеленчуци“, обясни Иванов.
Председателят на Координационния център съобщи за сигнал от село Мрамор, община Тополовград, където живеят под 300 души. По информацията, в населеното място една фирма доставя стоки, отказва да приема евро и е повишила цените по своя преценка.
Проверка показа, че до началото на декември в селото са работили два магазина, като единият вече е затворен. Според местните жители възрастната магазинерка не успява да се справи с преминаването към еврото.
Собственичката на действащия магазин Милена Иванова отрече твърденията, че доставчикът отказва да приема евро.
"Другият хранителен магазин затвори, защото на магазинерката ѝ предстои пенсиониране. Причината е еврото – тя заяви, че ѝ е трудно да работи с новата валута и не иска проблеми“, каза Иванова пред БНТ.
По думите ѝ в селото се приемат и двете валути: "Който даде левове – получава ресто в левове, който плати в евро – му връщат евро. Не съм чувала за нередности.“
От началото на годината НАП са издали 48 наказателни постановления на обща стойност 125 000 евро. От агенцията коментираха, че случаят с фризьорски салон в Бургас, който е повишил цените с 291%, е единичен.
Съвместните проверки на НАП, Агенцията по храните и Комисията за защита на потребителите продължават.
