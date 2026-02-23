© Служителите в държавния сектор получават средно с около 13 процента по-високи заплати от тези в частния. За това социално неравенство предупреждават от Стопанската камара в Русе, като подчертават, че с постоянното увеличаване на възнагражденията в администрацията държавата вреди на бизнеса и изкривява пазара на труда.



Според професор Красимир Ениманев, председател на Общото събрание на камарата, основният дисбаланс произтича от модела на осигуряване. Той обясни, че държавата поема по-голямата част от осигуровките на служителите в администрацията чрез бюджета, докато в частния сектор тежестта пада изцяло върху работодателите и работниците.



"Работодателят плаща повече осигуровки, с което реално той прави по-голям разход и чрез разхода за заплати става по-неконкурентоспособен. Тоест продукцията му става по-скъпа и по-трудно продаваема", посочи Красимир Ениманев, цитиран от телевизия КИС 13.



Той допълни, че държавата увеличава заплащането, за да повиши стандарта на живот в администрацията, но го прави, като "взема пари от едните и ги дава на другите, което не е балансирано".



Бизнесът е категоричен, че справедливият начин за осигуряване на ръст на възнагражденията в държавния сектор е обвързан единствено с увеличаване на производителността. Според работодателите заплати трябва да се раздават, когато растат икономическите показатели и има по-голям пазар, а не чрез теглене на държавни заеми.



"Това, което се прави в момента, води към фалит и насочва държавата в много лоша посока. Ние ставаме кредитозависими и ако минем 40 процента, към което в момента се върви – 42–45 процента, вече влизаме в така наречената кредитна спирала", предупреди Красимир Ениманев и добави, че при достигане на 60 процента излизане от кризата няма.



За да се преодолеят тези проблеми, от работодателските организации изискват от държавата спешно да намали административния апарат. Те настояват българското правителство да бъде сведено до седем, максимум десет министерства, а дублиращите агенции да бъдат преструктурирани.



"Считаме, че увеличаването на министерствата е голям разход. Второ – тези агенции са дублиращи органи или изпълняват функции като подизпълнители. Тоест, когато имаме девет баби, резултатът е кекаво дете", завърши Красимир Ениманев.



Според бизнеса оптималният размер на държавната администрация не бива да надхвърля около 10 процента от трудоспособното население.