ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Служителите в държавния сектор получават средно с около 13 процента по-високи заплати от тези в частния
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:26Коментари (0)473
©
Служителите в държавния сектор получават средно с около 13 процента по-високи заплати от тези в частния. За това социално неравенство предупреждават от Стопанската камара в Русе, като подчертават, че с постоянното увеличаване на възнагражденията в администрацията държавата вреди на бизнеса и изкривява пазара на труда.

Според професор Красимир Ениманев, председател на Общото събрание на камарата, основният дисбаланс произтича от модела на осигуряване. Той обясни, че държавата поема по-голямата част от осигуровките на служителите в администрацията чрез бюджета, докато в частния сектор тежестта пада изцяло върху работодателите и работниците.

"Работодателят плаща повече осигуровки, с което реално той прави по-голям разход и чрез разхода за заплати става по-неконкурентоспособен. Тоест продукцията му става по-скъпа и по-трудно продаваема", посочи Красимир Ениманев, цитиран от телевизия КИС 13.

Той допълни, че държавата увеличава заплащането, за да повиши стандарта на живот в администрацията, но го прави, като "взема пари от едните и ги дава на другите, което не е балансирано".

Бизнесът е категоричен, че справедливият начин за осигуряване на ръст на възнагражденията в държавния сектор е обвързан единствено с увеличаване на производителността. Според работодателите заплати трябва да се раздават, когато растат икономическите показатели и има по-голям пазар, а не чрез теглене на държавни заеми.

"Това, което се прави в момента, води към фалит и насочва държавата в много лоша посока. Ние ставаме кредитозависими и ако минем 40 процента, към което в момента се върви – 42–45 процента, вече влизаме в така наречената кредитна спирала", предупреди Красимир Ениманев и добави, че при достигане на 60 процента излизане от кризата няма.

За да се преодолеят тези проблеми, от работодателските организации изискват от държавата спешно да намали административния апарат. Те настояват българското правителство да бъде сведено до седем, максимум десет министерства, а дублиращите агенции да бъдат преструктурирани.

"Считаме, че увеличаването на министерствата е голям разход. Второ – тези агенции са дублиращи органи или изпълняват функции като подизпълнители. Тоест, когато имаме девет баби, резултатът е кекаво дете", завърши Красимир Ениманев.

Според бизнеса оптималният размер на държавната администрация не бива да надхвърля около 10 процента от трудоспособното население.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Брутален вандализъм в СПА столицата ни
13:49 / 23.02.2026
Често изисквани документи вече ще се проверяват служебно
12:58 / 23.02.2026
Бойко Борисов: Тези избори няма да са честни
12:43 / 23.02.2026
Гюров кроял кабинет още "преди да знае", че ще е служебен премиер...
12:45 / 23.02.2026
България е дъното в Европа, средното богатство е едва 48 хиляди е...
12:04 / 23.02.2026
Българи изпитаха невъобразим ужас: 23 багажа не пристигнаха с чар...
13:58 / 23.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Бивш шеф на ДАНС посочи два детайла от Петрохан, които почти никой не забеляза!
Бивш шеф на ДАНС посочи два детайла от Петрохан, които почти никой не забеляза!
19:23 / 21.02.2026
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
"Саграда Фамилия" достигна връхната си точка 144 години след началото на строителството
"Саграда Фамилия" достигна връхната си точка 144 години след началото на строителството
11:59 / 21.02.2026
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате 300 милиона евро. Радев го виждам като премиер
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате 300 милиона евро. Радев го виждам като премиер
11:44 / 21.02.2026
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Сблъсък на "Тракия"! Очевидец: Пожарникари извадиха единия шофьор с рязане
Сблъсък на "Тракия"! Очевидец: Пожарникари извадиха единия шофьор с рязане
13:26 / 21.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: