ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са уволнени
По думите му двамата инспектори са дългогодишни служители – работят в системата на ИААА от 2012 г. Срещу тях незабавно беше образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени.
"Като министър на транспорта и съобщенията оставам ангажиран с каузата да изчистим системата от наследените корупционни практики. И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с българската прокуратура и разследващи органи", каза още Караджов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Има задържани служители за искане на подкуп от шофьори, превозвал...
11:40 / 29.09.2025
Пътен експерт за кошмарните задръствания на АМ "Тракия": Трябва д...
11:13 / 29.09.2025
Проф. д-р Ивайло Даскалов каза защо болестите на сърцето се "подм...
10:51 / 29.09.2025
Движението на АМ "Тракия" спря
10:51 / 29.09.2025
В края на седмицата ни очакват есенни студове и сняг
11:09 / 29.09.2025
Зъболекар: Излиза им скъпо
09:54 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
14:49 / 27.09.2025
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:09 / 27.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Богат българин даде 120 хиляди лева за една бутилка алкохол
14:36 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS