България отбелязва Деня на храбростта и празника на Българската армия с историческа въздушна демонстрация на изтребителите F-16 и амбициозна програма за превъоръжаване. Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов поздрави военнослужещите и подчерта, че модернизацията е ключов приоритет за националната държавност.

За първи път в небето над столицата новите изтребители F-16 ще прелетят в официална формация заедно с МиГ-29, Су-25 и самолетите "Спартан“. Министър Запрянов посочи, че това е ясен символ на навлизането на Военновъздушните сили в нов етап от своето развитие.

Процесът по обновяване на въоръжените сили е подкрепен от одобрени 3,2 милиарда евро за девет мащабни проекта по европейския механизъм SAFE. Вече е завършена координацията с Европейската комисия по заемното споразумение, което предлага изключително изгодни условия – 10-годишен гратисен период и 35 години за изплащане на главницата.

Плановете за модернизация включват:

- Закупуване на три нови радиолокационни станции за обновяване на остарялата радарна техника.

- Доставка на допълнителни системи IRIS-T за нуждите на противовъздушната отбрана.

- Ново оборудване за Сухопътните войски, включително 155-милиметрови гаубици, реактивни системи за залпов огън, антидрон системи и модерна логистична техника.

- Укрепване на Военноморските сили с допълнителни противокорабни ракети RBS и ракети "Мика“.

Пред Nova министър Запрянов изрази увереност, че следващото правителство ще финализира подготвените документи, като подчерта, че инвестициите ще продължат интензивно до 2030 година. Паралелно с европейското финансиране се реализират и договори за машини "Страйкър“ от САЩ и преговори за минни ловци от Нидерландия и Белгия.

Въпреки бюджетните предизвикателства пред страната, министърът не очаква съкращаване на разходите за отбрана, следвайки общата политика на НАТО за увеличаване на военните инвестиции. Той отбеляза, че армията става все по-привлекателна за младите хора благодарение на конкурентните заплати, социалния пакет и възможността за работа със съвременна бойна техника. Към момента всички обявени вакантни длъжности са запълнени, а военните училища са реализирали 100% прием на курсанти.