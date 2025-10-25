ЗАРЕЖДАНЕ...
|Слънчев ден с дъждовен финал
Над планините облачността ще е разкъсана, по-значителна над западните и централните райони на Стара планина и Родопите. На изолирани места там ще превали слабо. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5°, съобщиха от НИМХ.
По Черноморието ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад, който след обяд ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
