След обилните празници около Великден, една тенденция се откроява ясно – все повече хора заменят строгите диети и фитнес залите с разходка в планината. Сред най-предпочитаните дестинации е районът на Мальовица в Рила.

Новата тенденция включва задължителния "детокс“ сред природата. Вместо крайни режими след празничното преяждане, хората търсят по-естествени решения. Планината предлага движение без претоварване, чист въздух и постепенно връщане към форма. Според планински водачи, интересът към леки и средни маршрути в дните след Великден нараства осезаемо. Маршрутите, които тръгват от Хотел Мальовица и Меча поляна са сред най-подходящите за този период с умерена трудност, добра маркировка, както и възможност за кратък или по-дълъг преход. Това ги прави предпочитани както от начинаещи, така и от по-опитни туристи.

След Великден Рила предлага уникален контраст: зелени долини в ниските части и снежни участъци по-високо. Тази комбинация не само привлича любителите на природата, но и засилва усещането за физическо и психическо "пречистване“. Специалисти отбелязват, че умереното движение в природата подпомага храносмилането, намалява усещането за тежест и подобрява настроението. Така планината се превръща в алтернатива на рязкото гладуване и натоварващите тренировки.

Този уикенд: планина + латино ритми

За онези, които искат да съчетаят активната почивка с нещо различно, този уикенд районът на Мальовица предлага и допълнително преживяване. В Хотел Мальовица ще се проведат уроци по латино танци – възможност гостите на комплекса да комбинират разходката в планината с движение в ритъм. Така престоят в планината се превръща не само в начин за възстановяване, но и в пълноценно преживяване.

В края на месеца предстои и уникалното състезание с моторни шейни, което рязко вдига адреналина. Входът е напълно безплатен за любителите и гостите на комплекса, които са решили да му се наследят.

Мальовица не е само възможност да покарате ски или сноуборд, но и място за истински релакс през 4те сезона. Комлексът разполага с два релакс центъра, вътрешен отопляем басейн и 3 ресторанта, в които да се насладите на спокойни вечери край камината.

