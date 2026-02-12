Слави: напълно безумно, абсолютно откачено и мисля, че всеки нормален човек като мен отказва да го приеме

© Чудех се аз какво ли си мисли бащата на застреляното 15- годишно момче. Дали още вярва на този Калушев, който най-вероятно, е убил горкото дете? Чудех се аз какво ли си мисли сега баща му и видях видео, в което той казва, че не си е променил мнението. Така започва публикацията си във Facebook Слави Трифонов.



И продължава да вярва на този, дето се е провъзгласил за “лама", явно е педофил, не ми се мисли какво е правил със сина му и след това го е застрелял. И човекът продължава да му вярва. Е, това тотално ме сащиса, шокира ме и още се опитвам да го асимилирам. И докато се опитвах да приема всичко това, изведнъж попаднах на интервю на майката на другото застреляно момче, която с доста хладнокръвен тон и доста спокойно обясни, че сега бързала да даде това интервю, за да можела на другия ден да оплаче сина си. И аз реших, че или аз съм се побъркал, или тия хора абсолютно са се побъркали. И снощи, наистина се побърках. Появи се трета майка, която в интервю, съвсем спокойно, разказа как сина ѝ като петнайсет годишен е имал сексуални контакти с въпросния Калушев, че когато той правил секс със сина ѝ, в него се изливала божествената енергия, която излизала през фонтанелата на детето ѝ. Знам, че това, което ви разказвам звучи напълно безумно, абсолютно откачено и мисля, че всеки нормален човек като мен отказва да го приеме.



Но истината е такава. Днес излязоха показанията на сина ѝ. Горкото момче обясни, че Калушев е започнал сексуални контакти с него от 15-годишен и че се опитал да спре това, като е дал показания пред ГДБОП през 2022 година. Посочва и имената на още две деца тогава, с които този Калушев е правил секс. Тогава в МВР, под управлението на министър Рашков, информацията някак си изчезва и дори не е предадена на прокуратурата. И, за капак, майката на въпросното момче е дала на Калушев един милион, за да се погрижи добре както за него, така и за останалите деца.



Знам, че всичко това ви звучи твърде ненормално. Но, в България се е зародило нещо, за което ние сме чели само по книгите - секта, която използва сексуално малки деца. Не знам. Не знам… Нямам никаква представа, абсолютно никаква представа, защо родителите на тези деца се държат така. Как и по какъв начин този педофил е успял да ги омае. Какво става в техните души, в какво вярват, но те явно нямат абсолютно нищо общо със средностатистическия българин, който би направил всичко за децата си и е готов да умре за тях.



Всичко това е могло да бъде спряно още през 2022 година. А и можеше изобщо да не се случи, ако няколко човека от ПП-ДБ не бяха позволили това да се случи и не го бяха протекционирали и финансирали в годините.



Сега, скъпи приятели, ние трябва да си извадим поука. И трябва без никакви скрупули и с всички възможни средства да направим така, че тази гнусотия никога повече да не се повтаря!



ФОКУС припомня, че днес от Софийска апелативна прокуратура казаха, че е имало трайно присъствие на малолетни и непълнолетни, както в имот в Мексико, така и на различни населени места в България. В показания на свидетел се съдържат твърдения за осъществени сексуални контакти на възрастен мъж с непълнолетни и малолетни лица от мъжки пол.



Относно даряването на средства кметът на София Васил Терзиев каза пред журналисти днес, че познава Ивайло Калушев от близо три-четири години и че самият той също е дарявал средства за опазване на българската гора.



"Ако съм имал каквито и да е било съмнения за тези неща, които се изговориха, не бих дарил", добави Терзиев. Столичният кмет обясни, че е посещавал хижата с децата си през юли месец.



