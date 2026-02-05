ИЗПРАТИ НОВИНА
Слави Трифонов за хижа "Петрохан": Той им е дал пари и е казал, че са добри момчета
Автор: Вилислава Ветренска 11:59Коментари (0)629
© tiktok
Случилото се край хижа "Петрохан“ е мафиотско убийство и екзекуция. Това заяви в профила си в TikTok лидерът на ИТН Слави Трифонов.

"Мафията убива така – по този начин. Всички сме гледали филми. Това са мафиотски убийства, това е екзекуция. По този начин – убити, така подредени. Тези хора са екзекутирани“, каза Трифонов.

Според него зад случилото стои нещо повече, което тепърва трябва да бъде разкрито.

"Разбира се, българската правосъдна система и българските разследващи органи трябва да установят какво точно се е случило, но на първо четене това изглежда като нещо… Представете си млади хора – убити, подредени, екзекутирани“, допълни той.

Лидерът на ИТН разкритикува и ПП-ДБ.

"Кой е дал тази недвижима собственост? Г-н Сандов, докато е бил министър. На какъв се прави сега, докато говори разни глупости? Той им е дал имота – това е негова отговорност. Кой е основният им спонсор? Г-н Терзиев, който сега е кмет на София. Той им е дал пари и е казал, че са добри момчета. ПП-ДБ трябва да отговорят какво правят насред мафиотски убийства“, заяви Трифонов.


