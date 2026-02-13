Слави Трифонов: Все едно се отвори някаква дупка и се показа друго лице на част от нас

© Все едно се отвори някаква дупка и се показа друго лице на част от нас. Дано си вземем необходимите поуки. Това заяви по повод случая "Петрохан" лидерът на ИТН Слави Трифонов в разговор с представители на партията, част от предаване, излъчвано по личната му телевизия.



"Защо политизирате тази тема?", обърна се той към депутата от ИТН Тошко Йорданов.



"Има секта, оформена като НПО, с политическото покровителство на ПП-ДБ, в нашия кабинет, докато ние бяхме с тях. Има покривани сигнали от политици и това са факти", коментира Йорданов.



Според Трифонов няма значение, че опозицията не им харесва мнението на ИТН, защото най-важното е да излезе истината.



Представителите на партията продължително коментираха финансирането на неправителствената организация, седяща в основата на ужаса в "Петрохан". "Следим пътя на парите на политиците. 56 милиона са дадени на активисти на Зелените и техни НПО-та. ПП са финансирали и защитават подобни организации и секти", заяви Станислав Балабанов.



В разговора между лидера и депутатите от ИТН беше намесен и столичния кмет Васил Терзиев. "Ако е дал тези пари за това скандално НПО, тогава той трябва да си подаде оставката", заяви той.



Балабанов припомни, че НПО-то на Калушев е получило дарения в размер на около 80 000 евро, които никъде не са декларирани.