ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Слави Трифонов: Все едно се отвори някаква дупка и се показа друго лице на част от нас
"Защо политизирате тази тема?", обърна се той към депутата от ИТН Тошко Йорданов.
"Има секта, оформена като НПО, с политическото покровителство на ПП-ДБ, в нашия кабинет, докато ние бяхме с тях. Има покривани сигнали от политици и това са факти", коментира Йорданов.
Според Трифонов няма значение, че опозицията не им харесва мнението на ИТН, защото най-важното е да излезе истината.
Представителите на партията продължително коментираха финансирането на неправителствената организация, седяща в основата на ужаса в "Петрохан". "Следим пътя на парите на политиците. 56 милиона са дадени на активисти на Зелените и техни НПО-та. ПП са финансирали и защитават подобни организации и секти", заяви Станислав Балабанов.
В разговора между лидера и депутатите от ИТН беше намесен и столичния кмет Васил Терзиев. "Ако е дал тези пари за това скандално НПО, тогава той трябва да си подаде оставката", заяви той.
Балабанов припомни, че НПО-то на Калушев е получило дарения в размер на около 80 000 евро, които никъде не са декларирани.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кредитен консултант: Не очаквам поевтиняване на имотите, а около ...
20:05 / 13.02.2026
Средната брутна заплата в България надхвърли 2700 лв.
19:53 / 13.02.2026
Ключови свидетели разкриват част от заниманията на Калушев и него...
19:56 / 13.02.2026
Яни Янев: Слънчогледовото олио е единствената от хранителните сто...
19:17 / 13.02.2026
Първият човек, който вижда мъртвите в хижа "Петрохан": Имаше разп...
20:22 / 13.02.2026
Йотова: Най-вероятно ще издам указа за назначаване на служебния к...
18:56 / 13.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS