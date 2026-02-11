Слави Трифонов: Очаква се замитане на връзките на ПП-ДБ с трагедията в Петрохан

© След избора на Андрей Гюров за служебен министър-председател стана безпрекословно ясно, че шарлатаните от ПП-ДБ, които покровителстват и спонсорират педофилията в България, ще получат цялата власт, и то без избори. Това написа лидерът на ИТН Слави Трифонов в публикация в личния си Facebook профил.



"Също така е ясно, че президентската институция, която първо създаде, а после освети партията на шарлатаните, днес е влязла в договорка с тях", допълва той.



По думите му отсега е ясно, че служебният кабинет не е безпартиен, не е безпристрастен и ще изпълнява най-съкровеното желание на ПП-ДБ - избори с "тяхно МВР“.



"Това, което ни очаква, са нечестни избори и замитане на връзките на ПП-ДБ с трагедията в Петрохан", подчерта Трифонов.