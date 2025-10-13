ИЗПРАТИ НОВИНА
Слави Трифонов: Мисля, че Бойко Борисов не е чел никакъв проектозакон през целия си живот
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:56Коментари (1)1030
Лидерът на "Има такъв народ“ Слави Трифонов публикува днес пост в социалните мрежи относно оттеглянето на законопроект на партията за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Законопроектът със сигнатура 51-554-01-178 бе оттеглен на основание чл. 81 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

В публикацията си Трифонов подчерта, че става дума за проектозакон, а не за приет закон, като за неговото одобрение са нужни редица процедури и гласуване в парламента. "Аз съм абсолютно сигурен, че 99% от журналистите и публичните личности, които коментираха този закон, въобще не са го чели. Най-малко пък Бойко Борисов“, пише той в поста си.

"Даже мисля, че Бойко Борисов не е чел никакъв проектозакон през целия си живот. Но това е друга тема"

Трифонов допълва, че в проектозакона не се засяга по никакъв начин свободата на словото, както някои коментирали са предполагали. Законопроектът има за цел защита на личното пространство на гражданите и предотвратяване на изнудване чрез лични снимки и други подобни средства.

"Хората, които направиха този проектозакон, заслужават уважение. Дали някой ще си направи труда да го прочете, въпреки че днес беше оттеглен, това си е негова работа“, коментира Трифонов.

В края на публикацията си той цитира покойния режисьор Рангел Вълчанов: "Никой не може да бъде свободен, ако не иска да бъде освободен!“, като подчертава, че лично е имал честта да го познава и общува с него.

Ето целия пост на Трифонов:

"На основание чл. 81 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, законопроектът на ИТН за изменение и допълнение на Наказателния кодекс със сигнатура 51-554-01-178 е оттеглен.

Между другото, от думата законопроект става ясно, че това е проект, а не закон. За да стане закон, са нужни поредица от процедури - и най-вече да бъде гласуван в Народното събрание. Аз съм абсолютно сигурен, че 99% от журналистите и публичните личности, които коментираха този закон, въобще не са го чели. Най-малко пък Бойко Борисов. Даже мисля, че Бойко Борисов не е чел никакъв проектозакон през целия си живот. Но това е друга тема.

Във въпросния проектозакон въобще не ставаше дума за каквато и да е ревизия на свободата на словото. Просто е абсурдно "Има такъв народ“ да иска подобно нещо. Вътре ставаше въпрос за защита на личното пространство на всеки един човек, за да не може никой да бъде изнудван чрез лични снимки, например така, както правят някои доста нечистоплътни хора в момента.

Всъщност пиша всичко това, защото хората, които направиха този проектозакон, заслужават уважение. Дали някой ще си направи труда да го прочете, въпреки че днес беше оттеглен, това си е негова работа. Аз ще ви цитирам думите на един велик човек, който вече не е сред нас, но аз имах честта да познавам и да общувам с него - Рангел Вълчанов. Светла му памет!

Та, той ми казваше: "Никой не може да бъде свободен, ако не иска да бъде освободен!“ И беше прав".



Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

