ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Слави Трифонов: Когато кацнах ме заобиколиха войници с маски на лицата и снайпери
"Днес се навършиха 22 години от атентата в Кербала. Една седмица преди това аз бях там. В Кербала. Заедно с моя екип от 7 души.
Отидох там, защото реших да направя предаване за българския военен контингент в Ирак. Исках да ги подкрепя. Занесохме им елха и исках да направя телевизионно предаване за тях, което и направих.
Аз пожелах да отида. Но отидох там благодарение на моето приятелство с тогавашния американски посланик в България Джеймс Пардю. Светла му памет - той беше голям мъж и мой приятел. И заради бившата му работа в американската армия, и заради неговия статут той успя да ми помогне и да организира моето посещение в Ирак. И то по време на война.
Кацнах със самолет в Багдад, а оттам с два хеликоптера "Блек Хоук“ кацнахме до нашата база в Кербала - точно на мястото, където една седмица по-късно беше осъществен атентатът.
И защо ви разказвам всичко това?
В момента, в който кацнахме с вертолетите там и аз излязох, ме заобиколиха войници с маски на лицата, със снайпери, които приличаха на герои от някакъв американски екшън, и набързо ме вкараха в базата.
Но аз казах: "Леле, какви сте вие бе?“, а те казаха: "Ами ние сме българските войници“. И тогава за пръв път изпитах истинска, неподправена гордост, че съм се докоснал до българската армия.
По-късно ме закараха до другата българска база. Там се видях с българския контингент и наистина, казвам ви съвсем откровено, продължавам да усещам онова чувство на гордост, че познавам българските войници от база "Кило“ и база "Индия“ в Кербала.
Не знам сега каква е българската армия, но онези войници бяха истински воини и достойни представители на българската армия. За съжаление, една седмица по-късно загинаха петима от тях.
Имам честта да познавам техните семейства и след 22 години отново искам да им изкажа моите съболезнования и съболезнованията на моя екип, с който бях там. Знам, че нищо не може да намали мъката ви, но вашите синове бяха горди и достойни воини на България".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Главният касиер на БНБ със съвети как да разпознаем истинските ев...
21:17 / 27.12.2025
Бащата на убитото от влак дете: Чувам "бум"! Жена ми - там, детет...
20:37 / 27.12.2025
Как да сме сити и доволни по празниците, но калориите да са допус...
17:55 / 27.12.2025
Издадоха оранжев код за Пловдив и още 11 области
17:10 / 27.12.2025
Полицията откри издирваното момиче с увреждания
17:05 / 27.12.2025
Полицаи и шофьори помогнаха на възрастна жена, аварирала в канавк...
16:20 / 27.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Балъков отвори ресторант в хотела на Росен Желязков
19:40 / 26.12.2025
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
09:17 / 26.12.2025
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
12:20 / 26.12.2025
Певецът Константин: Платил съм си вече цената
23:29 / 26.12.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS