ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Слави Трифонов: Когато кацнах ме заобиколиха войници с маски на лицата и снайпери
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:34 / 27.12.2025Коментари (0)865
©
Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов излезе с пост по повод годишнината от атентата в Кербала, при който загинаха петима български войници, видя Plovdiv24.bg. Ето какво написа в социалната мрежа лидерът на ИТН: 

"Днес се навършиха 22 години от атентата в Кербала. Една седмица преди това аз бях там. В Кербала. Заедно с моя екип от 7 души.

Отидох там, защото реших да направя предаване за българския военен контингент в Ирак. Исках да ги подкрепя. Занесохме им елха и исках да направя телевизионно предаване за тях, което и направих.

Аз пожелах да отида. Но отидох там благодарение на моето приятелство с тогавашния американски посланик в България Джеймс Пардю. Светла му памет - той беше голям мъж и мой приятел. И заради бившата му работа в американската армия, и заради неговия статут той успя да ми помогне и да организира моето посещение в Ирак. И то по време на война.

Кацнах със самолет в Багдад, а оттам с два хеликоптера "Блек Хоук“ кацнахме до нашата база в Кербала - точно на мястото, където една седмица по-късно беше осъществен атентатът.

И защо ви разказвам всичко това?

В момента, в който кацнахме с вертолетите там и аз излязох, ме заобиколиха войници с маски на лицата, със снайпери, които приличаха на герои от някакъв американски екшън, и набързо ме вкараха в базата.

Но аз казах: "Леле, какви сте вие бе?“, а те казаха: "Ами ние сме българските войници“. И тогава за пръв път изпитах истинска, неподправена гордост, че съм се докоснал до българската армия.

По-късно ме закараха до другата българска база. Там се видях с българския контингент и наистина, казвам ви съвсем откровено, продължавам да усещам онова чувство на гордост, че познавам българските войници от база "Кило“ и база "Индия“ в Кербала.

Не знам сега каква е българската армия, но онези войници бяха истински воини и достойни представители на българската армия. За съжаление, една седмица по-късно загинаха петима от тях.

Имам честта да познавам техните семейства и след 22 години отново искам да им изкажа моите съболезнования и съболезнованията на моя екип, с който бях там. Знам, че нищо не може да намали мъката ви, но вашите синове бяха горди и достойни воини на България".



Още по темата: общо новини по темата: 1
27.12.2023 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Главният касиер на БНБ със съвети как да разпознаем истинските ев...
21:17 / 27.12.2025
Бащата на убитото от влак дете: Чувам "бум"! Жена ми - там, детет...
20:37 / 27.12.2025
Как да сме сити и доволни по празниците, но калориите да са допус...
17:55 / 27.12.2025
Издадоха оранжев код за Пловдив и още 11 области
17:10 / 27.12.2025
Полицията откри издирваното момиче с увреждания
17:05 / 27.12.2025
Полицаи и шофьори помогнаха на възрастна жена, аварирала в канавк...
16:20 / 27.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: