ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Слави Трифонов: Ако всичко това е вярно, това е чудовищен скандал! 
Автор: Елиза Дечева 21:39Коментари (1)368
©
Имам информация, че преди няколко часа служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев е извикал при себе си главния секретар на МВР, неговия заместник, директора на ГДНП и всички разследващи по случая "Петрохан“.

Министърът е казал на всички, че трябва да си подадат оставките. Това написа в профила си във Facebook Слави Трифонов.

Ако всичко това е вярно, това е чудовищен скандал! Имаме пряка намеса на изпълнителната власт, в лицето на Емил Дечев, върху криминално разследване, в което има набъркани политици. А самият министър е от политическото крило на същите набъркани политици.

Ако това е вярно, ние наистина сме в много неприятна ситуация. На една политическа партия не ѝ харесва, че един ужасен скандал с шест смъртни случая се свързва с нея. Въпросната политическа партия си има служебно правителство и сега се опитва да заличи следите си в този мръсен скандал.

Още веднъж ще кажа - дано да не съм прав, но ако всичко това е вярно, това правителство трябва да си ходи веднага, а президентът Йотова да назначи друго правителство.


Още по темата: общо новини по темата: 247
20.02.2026 »
20.02.2026 »
20.02.2026 »
20.02.2026 »
20.02.2026 »
19.02.2026 »
предишна страница [ 1/42 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Даскала1
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 1 мин.
0
 
 
На този скелет само му дрънкат чолюстите... Да си гледа болного здраве и да си обере пекинезчетата от Парламента. Бог да го прости!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Вътрешният министър ще поиска оставката на главния секретар?
20:53 / 20.02.2026
Кандидат-шофьорите ще плащат двойно 
20:51 / 20.02.2026
Пожарникарите рязали колата и дървета, за да извадят пострадалите...
19:34 / 20.02.2026
На 87 години всеки делничен ден тя облича бялата престилка и пре...
19:12 / 20.02.2026
Проф. Константинов: Министърът на правосъдието трябва да обясни д...
19:27 / 20.02.2026
Flightradar обяви: Летище София въвежда ограничения
19:28 / 20.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19:45 / 19.02.2026
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
09:50 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
09:03 / 19.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Три трупа са открити в хижа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Вторият мандат на Доналд Тръмп
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: