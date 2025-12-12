ИЗПРАТИ НОВИНА
Слави: Ние чалгарите имаме по 9 живота, аз моите още не съм ги изразходил
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:05Коментари (0)1012
©
"Гледах едно видео в ТикТок, в което Иво Мирчев, на фона на някаква моя снимка, заяви с гордост, че повече нямало да има чалгари. Не познавам този човек Мирчев, но от времето на неговия гуру Иван Костов много, ама наистина много хора са се опитвали да ме приключат, така че повече да не се появявам.

Бих искал да информирам въпросния Мирчев, че ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота, и аз лично моите още не съм ги изразходил. Така че, е много вероятно да не изчезна и да продължавам да дразня такива като него.

Искам да отправя съвсем сериозно един поздрав: искам да поздравя поколението Gen Z от името на поколението ZZ. Имам предвид ZZ Top. Поколението Gen Z харесвате социални мрежи, електрически коли и готини мацки, а поколението ZZ харесваме рокендрол, мощни бензинови коли и готини мацки.

И тъй като явно има нещо, по което си приличаме, трябва по-често да се събираме, защото има какво да си кажем.

Казвам всичко това без капчица ирония, а с приятелство, разбиране и уважение! И за финал пускам яко парче на ZZ Top".

Това написа във фейсбук лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов по повод протестите в страната, довели до оставката на управляващия кабинет.


