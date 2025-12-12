ЗАРЕЖДАНЕ...
|Слави: Ние чалгарите имаме по 9 живота, аз моите още не съм ги изразходил
Бих искал да информирам въпросния Мирчев, че ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота, и аз лично моите още не съм ги изразходил. Така че, е много вероятно да не изчезна и да продължавам да дразня такива като него.
Искам да отправя съвсем сериозно един поздрав: искам да поздравя поколението Gen Z от името на поколението ZZ. Имам предвид ZZ Top. Поколението Gen Z харесвате социални мрежи, електрически коли и готини мацки, а поколението ZZ харесваме рокендрол, мощни бензинови коли и готини мацки.
И тъй като явно има нещо, по което си приличаме, трябва по-често да се събираме, защото има какво да си кажем.
Казвам всичко това без капчица ирония, а с приятелство, разбиране и уважение! И за финал пускам яко парче на ZZ Top".
Това написа във фейсбук лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов по повод протестите в страната, довели до оставката на управляващия кабинет.
