Слави Ангелов: ДАНС трябва да разсекрети всички около случая "Петрохан"

© Журналистът Слави Ангелов направи подробна хронология на известните факти около трагедията край бившата хижа "Петрохан“, като подчерта, че въпреки официалната версия на разследването, по случая остават множество неясноти.



По думите му събитията се развиват в момент, в който доверието в институциите е изключително ниско. "Правосъдието не работи така, както обществото очаква. Именно затова е важно да има максимална прозрачност. Нищо не трябва да се крие“, заяви Ангелов. Той призова ДАНС незабавно да разсекрети всички документи, свързани със случая, предаде NOVA.



Органите на реда се опитват да възстановят запис от камера, за която се твърди, че ясно показва как са извършени самоубийствата. Не е сигурно обаче дали това ще бъде възможно. "Именно там са най-силните съмнения“, коментира журналистът.



Според официалната информация в деня на събитията Николай Златков, 15-годишно момче и момиче пътуват до село Българи. Николай става рано, за да занесе багаж, оставен в хижата от момичето, и се връща около 11 часа. По данни на разследващите той оставя джипа си по средата на пътя, където го чака кемперът, управляван от Калушев. По-късно други двама слизат, за да приберат автомобила. Странно според Ангелов е, че не са го изчакали при хижата, а са се срещнали по средата на пътя.



Сред най-сериозните въпроси е т.нар. двойна стрелба при Ивайло Иванов. Има съмнения дали единият изстрел не е произведен от Дечо, но това засега остава хипотеза. Полицията съобщава, че пушката е намерена между Иванов и Дечо, а пистолет "Глок“ – с ДНК следи и от двамата – е открит между телата. В джобовете на Иванов са намерени пелети и две запалки, а панталонът му е бил разкъсан отзад.



Отворени са били касите за оръжие, две от пушките са изгорели, а боеприпаси са разпръснати по коридорите и стълбището. Въпреки това по стените – нито вътре, нито отвън – няма следи от престрелка.



Няколко часа преди трагедията започва силен снеговалеж. Натрупва се пресен сняг, който по-късно е покрит с пепел от пожара. Не са установени следи от други хора около хижата. "Дори Деян потвърждава, че не е имало никакви следи“, каза Ангелов.



Установен е часът, в който групата излиза на главния път и преминава през няколко села. Засечени са от множество камери, като се вижда, че кемперът е управляван от Калушев. Превозното средство е открито със закъснение, а снегът около него вече се е стопил, което прави невъзможно установяването на евентуални следи от други хора. Важно обстоятелство е, че кемперът е бил отключен.



По думите на Ангелов няма следи от борба или съпротива. Калушев е разполагал с два пистолета. Николай е застрелян в челото, между веждите, докато седи на седалката до шофьора, която е била обърната. "Най-големият шок за мен е това, което видях с 15-годишното дете – ръцете му са били преплетени“, каза журналистът.



Според Ангелов не е ясно кой е бил убит пръв. "Този, който е убит втори, е чакал реда си. Действията са се развили по изключително шокиращ начин“, заяви той.



Мотивът остава един от големите въпроси и по думите му може никога да не бъде напълно изяснен.



Журналистът определи поведението на ДАНС като "много погрешно“ и заяви, че МВР и прокуратурата не са били подготвени как и кога да комуникират с обществото. По думите му майката на Калушев е споделяла, че разговорите със сина ѝ често са завършвали с темата за смъртта и прераждането, като за смъртта се е говорело често, но не и за самоубийство.



"Този случай няма аналог“, заключи Слави Ангелов и подчерта, че в името на 15-годишното дете обществото заслужава пълна яснота как и защо се е стигнало до трагедията.