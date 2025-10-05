ИЗПРАТИ НОВИНА
Сладкото излиза солено тази есен - до 20 лева за килограм малини
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:03
©
Скъпи плодове и буркани със сладко: есенният пазар във Врачанско

Огромни разлики в цените на плодовете отбелязват тази есен жителите на Северозапада. На пазара и в магазините килограм круши варира между 3 и 5 лева, прасковите стигат до 7 лева, а традиционно скъпите малини и горски боровинки се предлагат за около и над 20 лева килограм.

Една от основните причини за поскъпването е неблагоприятната пролет, когато дръвчетата измръзнаха, а част от реколтата – като дюлите – напълно изчезна от щандовете. Въпреки това домакините не се отказват да приготвят сладка и компоти, дори и с купени плодове.

В Мездра, където е един от най-евтините пазари в региона, ябълки, сливи и последните праскови се продават за 2.50 лева килограм. Но хората, свикнали да разчитат на градините си, пак недоволстват.

"Тука излиза по-скъпо, защото слагаш захар, буркани, капачки, а там го вземеш готово“, смята Александър Маринов.

Други обаче настояват, че без домашна зимнина не може. "Десетина буркана малини компот. Виждам цените, но нямаме избор“, казва Пепа Готова.

Елма от село Лик също се нарежда на пазара, въпреки високите цени. Семейството ѝ е голям почитател на малиновото сладко и жената не спира да купува плод.

"Чакам по-към обяд, че свалят цените – сутринта са на 20 лева, към обяд ги намалиха“, разказва тя. За малко над два килограма плаща 34 лева.

Рецептата ѝ е традиционна – засолява плодовете със захар, изчаква да пуснат сок, след което ги вари или пече във фурната.

"Накрая слагам малко лимонтузу, да не се захароса. Всички обичат сладко от малини, от сливи, от смокини – с палачинки, с мекички, винаги върви“, усмихва се Елма.

Освен с плодове, стопанката се хвали и със солената зимнина – буркани с есенен чесън и туршии със зелени домати. "Зимата за ракийката е добре“, казва тя. Ако градината роди ябълки, ги затваря за кекс или прави домашен оцет.

Понякога експериментира и с модерни рецепти от интернет, но с усмивка признава, че не винаги завършват успешно. "Правих сладко по фейсбукски, тавата загоря, та едва я измих. Дъртият вика – ти си загори тенджерата“, смее се тя.

Въпреки оплакванията от цените, традицията е по-силна от всяка икономическа сметка. Хората във Врачанско продължават да пълнят бурканите – със сладка, компоти и туршии. Защото, както казва Елма, "може да е скъпо, но няма цена“.


