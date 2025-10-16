ЗАРЕЖДАНЕ...
|Скоро в Европейския съюз: Едно зарядно за телефона, лаптопа и таблета
Всяка година в ЕС се продават над 400 милиона външни захранвания, а новите правила имат за цел да повишат удобството за потребителите, както и ефективността по отношение на ресурсите и енергията. Производителите ще разполагат с три години за подготовка – промените ще започнат да се прилагат в края на 2028 г.
Новите изисквания ще наложат по-високи стандарти за енергийна ефективност и по-голяма съвместимост между устройствата. Всички USB зарядни, пуснати на пазара на ЕС, ще трябва да разполагат с поне един USB Type-C порт и да използват сменяеми кабели. Това ще бъде част от инициативата за т.нар. Общо зарядно устройство (Common Charger).
Според Европейската комисия тази мярка ще доведе до значително намаляване на енергийния и екологичния отпечатък, свързан с производството и използването на зарядни устройства.
До 2035 г. новите изисквания се очаква да спестят около 3% от енергопотреблението за целия жизнен цикъл на EPS, което се равнява на енергията, използвана от около 140 000 електрически автомобила за една година.
Освен това ще има намаление с 9% на свързаните емисии на парникови газове и с 13% на замърсителите на въздуха. Спестяванията за потребителите се изчисляват на около 100 милиона евро годишно до 2035 г.
Повишената съвместимост ще направи използването на зарядни устройства значително по-удобно за гражданите на ЕС. Всички устройства, които попадат под новите правила, ще носят логото на Общото зарядно устройство на ЕС – визуален символ, който ще помага на потребителите лесно да разпознават и комбинират правилните зарядни и устройства.
Комисарят по енергетика и жилищна политика Дан Йоргенсен заяви:
"Въвеждането на общи зарядни за нашите смартфони, лаптопи и други устройства е интелигентно решение, което поставя потребителите на първо място, като същевременно намалява енергийните отпадъци и емисиите. Промяната, която въвеждаме днес за външните захранвания, ще помогне на европейците да спестят пари и да намалят въздействието върху околната среда. Това доказва, че иновациите могат да движат едновременно прогреса и отговорността.“
Днешното решение надгражда вече приетите правила за унифициране на портовете за зареждане и технологиите за бързо зареждане на устройства като смартфони, таблети и лаптопи по силата на Ревизираната директива за радиооборудване.
Новите промени в Регламента за екодизайн на външните захранвания въвеждат допълнителни изисквания за съвместимост и ще разширят използването на Общото зарядно устройство. Очаква се още 35–40% от пазара на външни захранвания в ЕС да стане съвместим – в допълнение към около 50%, които вече са обхванати от директивата.
Регламентът ще бъде публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз през следващите седмици и ще влезе в сила 20 дни по-късно. Новите изисквания ще станат приложими в края на 2028 г.
