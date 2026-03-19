За порена година в Пампорово ще се проведе атрактивното събитие, в което ентусиасти ще карат ски и сноуборд по бонски костюми. То ще се състои на 28 март от 15:00 часа, съобщават организаторите от Restart Zona82.Те по традиция ще се погрижат за презареждащи напитки, вкусно хапване, добро настроение и много изненади за всички участници. Събитието е отворено за всички желаещи и не е необходима предварителна регистрация.В 15:00 ч. на 28 март всички осмелили се да се включат в забавното събитие ще се съберат на Кулата "Снежанка“. След това всички заедно ще се спуснат с параден бански костюм по писта №6 (зелената) и ще завършат на финала на Стената.Организаторите уточняват, че със съдействието на "Пампорово“ АД, всички участници в парадното спускане ще имат възможност да се придвижат до връх Снежанка по бански или с хавлии, използвайки т.нар. "бърза линия на лифтовете“, която обичайно се използва и от детските ски ученици.В интервала 14:00 – 15:00 ч. ще бъде осигурено безплатно изкачване с лифтовете Малина – Снежанка и Студенец – Снежанка. В този часови диапазон всички участници, които са по бански или с хавлии като част от събитието, ще бъдат допускани за качване, за да могат спокойно да достигнат върха.След спускането, жури ще оцени участничките и ще избере победителките в традиционната надпревара за титлите Miss Bikini 2026 и Mrs. Bikini 2026.Организаторите обещават много настроение, усмивки и стилно зимно шоу на финала на парадното спускане.