Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни

© "Не знам дали скоро сте влизали в българска библиотека. Всъщност знам. Не сте влизали. Затова ще ви разкажа.



Библиотеките са места, където се съхраняват книги. Там се пази паметта на нацията. Ако нацията изобщо се интересува от нещо друго освен яденето, пиенето и халкидикито.



Първата българска библиотека е създадена във времето, когато още не сме имали държава – през 1869 година. Това е библиотеката на Българското Книжовно Дружество. Народната библиотека пък е създадена в първите седмици след Освобождението през 1878 година. За тогавашните българи това е била от първите, неотложни задачи. Защото библиотеката е лицето на един народ.



Била е. Вече не е. Лицето на нашия народ днес са казиното, заложната къща и фирмата за бързи кредити. Такива са потребностите на обществото.



А знаете ли каква е средната заплата на един библиотекар. 1333 лева месечно. Да, правилно прочетохте. 1333 лева месечно. Толкова получават пазителите на книгите, хората, които бдят над народната ни памет.



Месечната заплата на един български библиотекар е колкото един безполезен български депутат получава за два дни. Два дни! А знаете ли защо е така? Отговорът е много прост.



Защото тези 240 негодници, всичките взети заедно, общо през живота си не са прочели и сто книги. Погледнете лицата им. Колко книги според вас е прочел Делян Пеевски? Колко книги е прочел Бойко Борисов?



Те дори не знаят за съществуването на библиотеките. Не знаят, че има библиотечен стандарт, приет от министерството на културата още през 2014 година. Според този закон българската държава всяка година трябва да купува за библиотеките по 100 нови книги за всеки 1000 жители в съответното населено място. Иначе казано – за 6 милиона българи държавата трябва да купува по 600 000 книги годишно. Това е закон! Не е мнение или препоръка. Закон, приет от българската държава през 2014 година.



Как мислите – дали се спазва този закон? Колко книги е закупила българската държава за библиотеките през тази година? А през миналата?



Влезте някой ден в българска библиотека. Най-малкото за да може да се похвалите пред близките си, че сте влизали в библиотека. Поговорете с библиотекарите. Добре е понякога да говорите и с хора, които не са глупави.



И помислете какво ще оставим на децата и внуците си. Освен казината, заложните къщи и бързите кредити, без които не можете".



Из фейсбука на Иво Сиромахов.