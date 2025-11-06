ИЗПРАТИ НОВИНА
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:26
©
Двукратните световни шампиони за България във фигурното пързаляне Албена Денкова и Максим Стависки (2006, 2007) ще наблюдават лично турнира в София, носещ техните имена, за първи път от 10 г. Това разкри сестрата на Албена - Ина.

По този повод Иво Сиромахов написа следното:

Прочетох, че Максим Стависки идва в България, за да присъства на някакъв турнир, кръстен на негово име.

Това е същият Максим Стависки, който пиян уби човек и остави едно 18-годишно момиче завинаги в инвалидна количка.

Същият Стависки, който не лежа и ден в затвора за убийството, понеже в нашата страна правосъдието винаги е на страната на престъпниците.

Кръстили сте турнир на този човек? И го каните да присъства? Възможно ли е такова гнусно падение?

Какво ще обясните на семействата на убитото момче и осакатеното момиче?

Какво ще кажете на майките, които загубиха децата си от пияни и дрогирани шофьори?

Нормални ли сте?


Абсолютно прав е Сиромахов. Като какъв ще идва в България тази пиянка. Защото са минали 10 години и вече всичко е приключило по давност ли? Абсолютно падение.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

