Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?

© Двукратните световни шампиони за България във фигурното пързаляне Албена Денкова и Максим Стависки (2006, 2007) ще наблюдават лично турнира в София, носещ техните имена, за първи път от 10 г. Това разкри сестрата на Албена - Ина.



По този повод Иво Сиромахов написа следното:



Прочетох, че Максим Стависки идва в България, за да присъства на някакъв турнир, кръстен на негово име.



Това е същият Максим Стависки, който пиян уби човек и остави едно 18-годишно момиче завинаги в инвалидна количка.



Същият Стависки, който не лежа и ден в затвора за убийството, понеже в нашата страна правосъдието винаги е на страната на престъпниците.



Кръстили сте турнир на този човек? И го каните да присъства? Възможно ли е такова гнусно падение?



Какво ще обясните на семействата на убитото момче и осакатеното момиче?



Какво ще кажете на майките, които загубиха децата си от пияни и дрогирани шофьори?



Нормални ли сте?