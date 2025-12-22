ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Сиромахов: Не е достатъчно само да пускате разголени снимки
Не е достатъчно само да пускате разголени снимки. Към тях трябва да напишете и няколко изречения, в които обяснявате, че не разбирате как може да има толкова злоба и завист в душите на хора, които са видели само добро от Вас.
И че ако някой си е мислел, че може да Ви притежава, жестоко се е лъгал. Но на всички тия нещастници им желаете всичко най-хубаво (щото сте толко широкоскроени, че направо не се трае).
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Брокер: Всеки втори инвестира в имот, който е с цел отдаване под ...
09:07 / 22.12.2025
Един от най-богатите българи от фармацевтичния бизнес днес става ...
08:56 / 22.12.2025
Чужденец: Заплатата ми стига. В България харча около 300 лева, ос...
08:53 / 22.12.2025
Начало на депутатската ваканция: Следващото пленарно заседание е ...
08:05 / 22.12.2025
Нешка Робева: Сбогом, Бояне. Сбогом, приятелю. Обещах да дойда. Н...
08:01 / 22.12.2025
Българи с прекрасни имена празнуват днес
08:04 / 22.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Почина легенда на БНТ
20:55 / 20.12.2025
ЧСИ продава апетитно паркомясто и апартамент в Пловдив
14:29 / 20.12.2025
Най-лесният начин за отстраняване на котлен камък от кана за топла вода
11:27 / 20.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS