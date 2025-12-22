Сиромахов: Не е достатъчно само да пускате разголени снимки

© Иво Сиромахов за пореден път прояви уникалното си чувство за хумор, публикувайки следния текст в социалната мрежа Фейсбук:



Не е достатъчно само да пускате разголени снимки. Към тях трябва да напишете и няколко изречения, в които обяснявате, че не разбирате как може да има толкова злоба и завист в душите на хора, които са видели само добро от Вас.



И че ако някой си е мислел, че може да Ви притежава, жестоко се е лъгал. Но на всички тия нещастници им желаете всичко най-хубаво (щото сте толко широкоскроени, че направо не се трае).