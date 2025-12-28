ИЗПРАТИ НОВИНА
Синът на отец Иван изпълни последната му воля
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:40Коментари (0)195
© Нова тв
Последната воля на отец Иван е изпълнена от сина му отец Григорий, който продължава делото му в манастира в Нови хан.

Това разказа наследникът му в "Ничия земя" по NOVA. 

Отец Иван си бил харесал място, в двора на манастира, което представлявало малка цветна леха. Казвал на сина си, да го погребе там, когато си отиде. Григорий го успокоявал да не водят такива разговори. Когато през септември се случва най-лошото синът отива до Софийската митрополия, за да иска разрешение да бъде изпълнена последната воля на баща му. Това се случило и днес мястото се бележи от дървен кръст. Догодина отец Григорий има за цел да постави на мястото паметник. 

Синът разказа за последните дни на баща си, който по думите му бил доста вироглав. Преди смъртта си отец Иван отпътувал на своя глава за Лом, за да купи ремарке за нуждите на приюта в монтанското село Якимово. Става му лошо и е откаран в Окръжна болница в София. Там умира.

Според отец Григорий, баща му не си пазил здравето достатъчно. Имал диабет, трябвало да внимава с храните и килограмите, но отец Иван не го правел и казвал, че ще живее толкова, колкото Бог му е отредил. Добрините, които правел постоянно повлияли на влошаване на здравословното му състояние. Вместо да си почива, когато имало някакъв проблем ставал, за да го реши. Баща му бил много зает да помога на децата без родители и липсвал на моменти на отец Григорий. Дори, когато му се родило внуче, го видял чак на шестия месец. 

Отец Григорий припомни, че баща му е лежал три години и половина в затвора. Отец Иван бил служител на УБО и го опандизват, когато решава да облече расото. Синът не знае подробности, а само, че е било заради пререкания с комунистическата власт.







Статистика: