ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Синът на отец Иван изпълни последната му воля
Това разказа наследникът му в "Ничия земя" по NOVA.
Отец Иван си бил харесал място, в двора на манастира, което представлявало малка цветна леха. Казвал на сина си, да го погребе там, когато си отиде. Григорий го успокоявал да не водят такива разговори. Когато през септември се случва най-лошото синът отива до Софийската митрополия, за да иска разрешение да бъде изпълнена последната воля на баща му. Това се случило и днес мястото се бележи от дървен кръст. Догодина отец Григорий има за цел да постави на мястото паметник.
Синът разказа за последните дни на баща си, който по думите му бил доста вироглав. Преди смъртта си отец Иван отпътувал на своя глава за Лом, за да купи ремарке за нуждите на приюта в монтанското село Якимово. Става му лошо и е откаран в Окръжна болница в София. Там умира.
Според отец Григорий, баща му не си пазил здравето достатъчно. Имал диабет, трябвало да внимава с храните и килограмите, но отец Иван не го правел и казвал, че ще живее толкова, колкото Бог му е отредил. Добрините, които правел постоянно повлияли на влошаване на здравословното му състояние. Вместо да си почива, когато имало някакъв проблем ставал, за да го реши. Баща му бил много зает да помога на децата без родители и липсвал на моменти на отец Григорий. Дори, когато му се родило внуче, го видял чак на шестия месец.
Отец Григорий припомни, че баща му е лежал три години и половина в затвора. Отец Иван бил служител на УБО и го опандизват, когато решава да облече расото. Синът не знае подробности, а само, че е било заради пререкания с комунистическата власт.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Meteo Bulgaria: Вятърът няма да стихва!
17:36 / 28.12.2025
Не обменяйте сега: Курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задъл...
16:29 / 28.12.2025
Влизането на България в еврозоната ще промени паричната политика ...
17:40 / 28.12.2025
Издаването на документи поскъпва! Вижте новите цени
15:12 / 28.12.2025
Лекари се борят за живота на 16-годишното момче след тежка катаст...
13:15 / 28.12.2025
Ето кога ще са ваканциите на учениците през 2026 г.
12:18 / 28.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Балъков отвори ресторант в хотела на Росен Желязков
19:40 / 26.12.2025
Бизнесмен: Оттеглям се!
11:36 / 27.12.2025
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
09:17 / 26.12.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS