ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Синоптик каза какави са шансовете да има сняг по Коледа
Матев припомни, че през последните години Коледи без сняг зачестяват, но миналият декември е пример за изключение – тогава в планините падна около метър сняг и някои райони останаха без електричество за седмица.
В краткосрочен план – през следващите 3 до 5 дни – условия за снеговалеж липсват. По високите части на планините е възможен сняг само над 2500 метра и то главно във вторник, когато се очаква атмосферно смущение.
За момента времето за ноември е със студени сутрини, но приятни следобеди. Единствено Дунавската равнина остава под влияние на трайни мъгли, които според Матев ще се разсеят до понеделник. Утрешният ден се очертава с по-високи температури от обичайните.
Синоптикът предупреди, че качеството на въздуха се е влошило, особено в ниските райони, където вредните частици се задържат по-лесно. Най-лошо е положението в Източна Тракия, долината на Съзлийка, части от Дунавската равнина и Югоизточна България.
Температурите до следващата събота ще останат по-високи от нормалните за сезона, особено в Югоизточна България, където се очакват стойности над 20°C.
Минусови температури са възможни чак към края на следващата седмица. По-значително застудяване, което може да донесе сняг и на по-ниски височини, се очаква около 25–26 ноември. "Дали ще се реализира и къде точно ще падне снежната линия – предстои да видим“, уточни пред NOVA Матев.
Първите 7–10 дни на декември вероятно ще бъдат с температури около нормата, достатъчно ниски, за да се произвежда изкуствен сняг. Така ски курортите могат да започнат подготовка на пистите. Повечето курорти традиционно откриват сезона след 15 декември, но някои в Южна България се стремят да отворят около 8 декември. Матев припомни, че през 1995 г. ски сезонът е започнал именно на 8 декември, но на Коледа същата година трасетата вече били без сняг.
А по повод предложението за вдигане на цените в "синя“ и "зелена“ зона и ограничаване на достъпа на автомобили, Матев заяви, че мерките могат да помогнат, но само ако се подобрят условията на градския транспорт.
"В Европа има рестрикции, но транспортът е отлично организиран. У нас – не е. В моя квартал минават три трамвая, но винаги идват заедно, после 20 минути няма нищо. Първо трябва да се оправи периферията и връзките, после да се налагат забрани“, заяви той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 66
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Предстоят промени в заплащането на нощния труд
09:07 / 16.11.2025
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки дос...
08:35 / 16.11.2025
Подготовка за планината: Съвети за безопасен туризъм
08:58 / 16.11.2025
Експерт: Лошо е, ако рутерът е на два метра от леглото
09:02 / 16.11.2025
Спас Гърневски: Не ми се ходеше в "Лукойл", но Иван Костов ме пра...
22:07 / 15.11.2025
Ангел Кунчев: Тези болести неминуемо ще се появят и в България
17:19 / 15.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
12:16 / 14.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS