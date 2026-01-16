Симеон Дянков: Увеличението на цените, което виждаме сега, ще се запази

© Преходът към еврото върви добре. Това заяви в "Денят започва“ председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков. По думите му инфлацията през 2026 г. ще бъде по-ниска – около 4%.



"Преходът върви добре най-вече защото банките отдавна са готови. Те очакват влизането в еврозоната от години. Политиците се забавиха“, коментира Дянков.



Той се спря и на проблема с надценките и санкциите за търговците, като подчерта, че при глоба законът не ги задължава да върнат старите цени.



"Както обикновено, нашите политици правят промените в последния момент. Когато това се случва, се изпускат важни детайли. Законът дава възможност да се глобяват недобросъвестни търговци, но те могат да продължат да поддържат високите цени“, каза председателят на Фискалния съвет.



Според него голяма част от търговците вече са повишили цените още преди влизането на страната в еврозоната.



"Затова инфлацията започна да се покачва още от юли. Декември е първият месец, в който има известно успокояване. Тази година инфлацията ще бъде по-ниска от тази през 2025 г. – средно около 4%, вместо 5–5,5%. Това не е ефект от членството в еврозоната, а резултат от факта, че цените вече са вдигнати и няма да бъдат намалени, независимо от глоби и нови закони“, обясни Дянков.



По думите му в някои сектори пазарът може да се саморегулира при достатъчна конкуренция, но в други това е невъзможно.



"В много случаи, независимо дали искате или не, млякото в кварталния магазин е поскъпнало и ще го купите, защото на децата ви трябва мляко още тази сутрин“, даде пример той.



"Търговците не са островни държави – те си говорят. Увеличението на цените, което виждаме сега, ще се запази. Това е нормален процес“, допълни Дянков.



Той прогнозира, че през март страната все още няма да има редовен бюджет и очаква това да се случи едва в средата на годината. Според него служебен кабинет едва ли ще поеме подобна задача, особено след негативния опит с последния служебен бюджет, който определи като "откровено несъстоятелен“.



"До тогава ще се движим по стария бюджет плюс увеличението от 5% за държавните служители, което беше прието вчера. Защо 5%? Защото инфлацията към декември е 5%“, уточни той.



По думите му това увеличение е успокоило държавните служители, но същевременно е отворило сериозна пробойна в бюджета. Мярката струва около 430 млн. евро годишно или приблизително 35 млн. евро месечно. "Проблемът не е само в сумата, а в прецедента“, подчерта Дянков.



"След като вече има такава пробойна, ако бях на мястото на политическите партии, бих започнал да предлагам допълнителни плащания – например социалистите вече заговориха за надбавки за Великден и Коледа. Коя политическа сила ще гласува против подобни предложения точно преди избори?“, попита риторично той.



Дянков коментира още, че и през миналата, и през тази година е имало "удивително творческо счетоводство“, за да бъде спазен дефицитът от 3%.



"Успяхме да убедим Европа – тя също искаше да бъде убедена“, каза той.



Според него преосмислянето на данъчно-осигурителния модел е неизбежно, но това трябва да стане след широк обществен дебат и при наличието на редовно правителство.