Силви Кирилов: Младите лекари ще получат предвидените средства от 100 млн. евро
Автор: Елена Николова 18:14Коментари (0)239
©
Потвърждавам сумата от 100 млн. евро за младите лекари, заяви здравният министър Силви Кирилов пред журналисти.

“На нас в правителството се поставя задачата да намерим механизмите, по които тези пари да достигнат индивидуално до специалистите по здравни грижи", допълни той.

"Фокус" припомня, че вчера председателят на парламентарната комисия по здравеопазване Костадин Ангелов обяви, че средствата ще отидат за всички работещи български медицински сестри акушери и професионалисти по здравни грижи, както за болнична, така и за доболнична и извънболнична медицинска помощ. 

"Уважавам труда на протестиращите сестри. Знам, че това е най-малкото, което могат да получат, защото те дават изключително много като грижа като дейност, като емоция и може би са първите, които прегарят. Първо, защото са жени и второ, защото са майки. Професията им се отразява по различен начин, отколкото на мен, който съм лекар и съм мъж", каза Кирилов.

Той обяви още, че от страна на Министерството на здравеопазването е проведена конструктивна среща, в която са начертани мерки, с които да се намери начин, по който до всеки един здравен специалист да стигне определена сума. "Това предстои да се случи до 2 месеца след разработване на методиката", подчерта здравният министър.


