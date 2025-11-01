ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Силви Кирилов: Исканото увеличение на здравната вноска не зависи от министерството
По думите му в момента не е най-подходящото време, защото предстоят промени във финансовата система и въвеждането на еврото.
Относно бюджета за следващата година на Министерството на здравеопазването Кирилов посочи: "Винаги може да има по-добри възможности, защото има важни политики със стратегическо значение".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 82
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
От днес влиза в сила забраната за телефони в клас, вдигат учителс...
12:48 / 01.11.2025
Петър Ганев: В последните години приемането но бюджета се превърн...
12:51 / 01.11.2025
Трагедията в столицата: Жертвата и убиецът са имали отношения в м...
12:14 / 01.11.2025
Най-голямата българска банка официално съобщи за промени в Общите...
11:05 / 01.11.2025
Наталия Киселова: Аз съм юрист, а не популист
11:15 / 01.11.2025
Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на...
10:38 / 01.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
bTV съобщи, че е починал Иво Танев, той им прости
15:58 / 30.10.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Честито на Иван Иванов!
19:26 / 30.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS