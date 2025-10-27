ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Силно земетресение удари Турция преди минути, усетено е и в България!
Епицентърът по първоначални данни на Евро-Средиземноморския сеизмологичен център е на 61 километра югоизточно от Балъкесир.
Дълбочината на труса е 11 км. В същия район през август беше отчетен трус със сила 6,1 по Рихтер, който уби 1 и рани 52-ма души.
Потребители на социалните мрежи твърдят, че трусът е усетен и у нас. Особено в Източна България.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Катастрофа на АМ "Тракия"!
19:44 / 27.10.2025
Арестуваха мъж, набил по-голямата си жена
19:00 / 27.10.2025
Енергиен експерт за решението на Съда на ЕС: Ние абонатите ще пла...
19:34 / 27.10.2025
Светослав Бенчев очерта и най-лошия възможен сценарий от спиранет...
18:27 / 27.10.2025
БНБ прие промени, свързани с кредитите
18:27 / 27.10.2025
Почивните понеделници остават в сила!
17:13 / 27.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
14:28 / 25.10.2025
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
Вече е на 59 години
13:40 / 25.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS