Силно земетресение удари Турция преди минути, усетено е и в България!

© Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер беше регистрирано преди минути в Западна Турция.



Епицентърът по първоначални данни на Евро-Средиземноморския сеизмологичен център е на 61 километра югоизточно от Балъкесир.



Дълбочината на труса е 11 км. В същия район през август беше отчетен трус със сила 6,1 по Рихтер, който уби 1 и рани 52-ма души.



Потребители на социалните мрежи твърдят, че трусът е усетен и у нас. Особено в Източна България.