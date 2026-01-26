ИЗПРАТИ НОВИНА
Силен снеговалеж и сериозен трафик на прохода "Предела"
Автор: Илиана Пенова 19:15Коментари (1)720
© Facebook/Меteo Bulgaria
Обилен е снеговалежът на прохода "Предела". Пътуващи изпращат кадри до Меteo Bulgaria.

От видеото се вижда, че трафикът е много натоварен и се е образувало задръстване. 

Снегът вали интензивни и вече има натрупвания на асфалта. 

ФОКУС ви призовава да шофирате внимателно и подготвени за зимната обстановка автомобили.



Най старата гледка редица наточени колици с нови зимни гуми и стоят блокирани от някой Тир или Бмв което се е завъртяло в снега.
