Обилен е снеговалежът на прохода "Предела". Пътуващи изпращат кадри до Меteo Bulgaria.



От видеото се вижда, че трафикът е много натоварен и се е образувало задръстване.



Снегът вали интензивни и вече има натрупвания на асфалта.



ФОКУС ви призовава да шофирате внимателно и подготвени за зимната обстановка автомобили.



