Сигнал от читател на "Фокус": Тунели на АМ "Струма" светят като нощни лампи 
Автор: Илиана Пенова 18:58
©
илюстративна
Много е слабо осветлението в тунелите "Благоевград" и "Железница". Светят като нощни лампи! Това сигнализира читател на "Фокус", пътувал по магистралата в посока Благоевград днес. 

"Пътувахме през светлата час от деня, но видимостта беше доста слаба и разчитахме основно на фаровете на автомобила", разказва още читателят.

Припомняме, че от 0 ч. до 5 ч. на 13 октомври в съоръженията са били затворени, тъй като се е извършвала проверка на асфалтовата настилка.







Статистика: