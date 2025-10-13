ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Сигнал от читател на "Фокус": Тунели на АМ "Струма" светят като нощни лампи
"Пътувахме през светлата час от деня, но видимостта беше доста слаба и разчитахме основно на фаровете на автомобила", разказва още читателят.
Припомняме, че от 0 ч. до 5 ч. на 13 октомври в съоръженията са били затворени, тъй като се е извършвала проверка на асфалтовата настилка.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
При полицейска операция в София са открити трима, обявени за общо...
17:21 / 13.10.2025
Пълен застой на АМ "Тракия"
17:20 / 13.10.2025
ГДБОП с удар за 560 000 лева! Хванаха мъж с над 8 кг метамфетамин...
17:00 / 13.10.2025
Разпределение на мандатите в новия Общински съвет в Пазарджик и и...
17:02 / 13.10.2025
Карлос Насар: Много ме ядосаха!
16:35 / 13.10.2025
Оперираха Цветан Цветанов
16:04 / 13.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Даниел Бачорски: Правих с нея секс, докато тя беше бременна от друг
20:14 / 12.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS