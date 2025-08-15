ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Шофьорът от касапницата с автобуса е вече с обвинение
Публикуваме цялото съобщение от СРП, изпратено до медиите:
Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем 21-годишния В. И. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, б. "а“ и б. "б“, вр. ал. 1, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 НК.
Досъдебното производство е образувано на 15.08.2025 г. при неотложност с оглед на местопроизшествие и се води в Сектор "Разследване на транспортни престъпления“ към Отдел "Разследване“ при СДВР под ръководството и надзора на СГП.
В началния етап на разследването са събрани доказателства, които наблюдаващият прокурор е оценил като достатъчни за привличане на В. И. към наказателна отговорност.
Обвинението спрямо него е за това, че на 15.08.2025 г. около 01,45 ч. в гр. София, при управление на лек автомобил "AUDI RS5“, движещ се по пътното платно на бул. "Константин Величков“ с посока на движение от бул. "Александър Стамболийски“ към бул. "Възкресение“ и в района на кръстовището с бул. "Възкресение“ нарушил правилата за движение по пътищата и реализирал пътнотранспортно произшествие, като напуснал пътното платно и с предна част на управлявания от него автомобил се врязал в лявата част на салона на спрелия на червен сигнал на светофара на бул. "Възкресение“ автобус. В резултат на това по непредпозливост причинил смъртта на пътник в автобуса и телесни повреди на още четири лица.
Лекият автомобил, който е управлявал обвиняемият, е иззет при огледа на местопроизшествие. Съдът може да отнеме в полза на държавата моторното превозно средство, което е послужило за извършване на престъплението и е собственост на дееца, а когато деецът не е собственик – да присъди равностойността му.
Обвиняемият е правоспособен водач, поради което с постановление на прокурор в СГП му е наложена мярка за процесуална принуда временно отнемане на свидетелството за управление.
С постановление на прокурор в СГП обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.
Предстои на 17.08.2025 г. СГП да внесе в Софийски градски съд искане за взимане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.
Разследването по случая продължава с разпити на свидетели, извършване на необходимите експертизи, както и на други действия по разследването за изясняване на всички обстоятелства по случая в съответствие с изискванията на закона.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 12
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Забравете за непоносимите жеги
16:04 / 15.08.2025
И двамата родители на 18-годишния младеж, който предизвика мелето...
16:10 / 15.08.2025
Агенцията по заетостта впрегна на работа над 7 200 айляци само за...
15:32 / 15.08.2025
Шофьорът на аудито: Да треперят всички!
14:28 / 15.08.2025
Шофьорът, влетял в автобус, се охранява от полицаи в болницата
14:05 / 15.08.2025
Петър Велков за катастрофата в София: Нагла и проста нация
13:23 / 15.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
17:33 / 14.08.2025
Те нямат сватба, но отбелязват годишнината си
14:13 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS