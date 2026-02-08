ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Шофьорка мина на червено, последва сблъсък
От полицията в града съобщиха, че по първоначална информация автомобил, шофиран от 48-годишна варненка, е преминал на червен сигнал на светофар.
От удара жената е с фрактура на таз и лумбален прешлен - без опасност за живота, а водачът на другата кола - варненец на 24 години, е с леки контузии.
От кадрите в социалните мрежи се вижда, че единият от автомобилите се е врязъл в подлеза.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 693
|предишна страница [ 1/116 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 23 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Изграждат "прозорец" в средната разделителна линия на магистрала ...
11:59 / 08.02.2026
Русинова: "Зелени" организации взимат финансови пакети от чужди д...
12:09 / 08.02.2026
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Криминален психолог: Калушев е нарцистичен психопат, иска да внуш...
10:11 / 08.02.2026
Денков: Радев е сериозен политически конкурент, а плановете на ПП...
10:34 / 08.02.2026
Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, о...
10:01 / 08.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
15:57 / 06.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS