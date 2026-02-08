© Facebook виж галерията Тежка катастрофа във Варна на ул. "Георги Бенковски" и бул. "Владислав Варненчик" тази сутрин.



От полицията в града съобщиха, че по първоначална информация автомобил, шофиран от 48-годишна варненка, е преминал на червен сигнал на светофар.



От удара жената е с фрактура на таз и лумбален прешлен - без опасност за живота, а водачът на другата кола - варненец на 24 години, е с леки контузии.



От кадрите в социалните мрежи се вижда, че единият от автомобилите се е врязъл в подлеза.