|Шофьори: По-бързо и изгодно ще стигнем от един български град до друг, ако минем през съседна държава
Проверка в Google Maps показва, че немалко маршрути са по-бързи през чужбина. Така например за водачи от Видин до Русе, Силистра или Варна придвижването през Румъния е поне с час по-кратко в сравнение с преминаването по пътищата в Северна България.
Основните причини са безпрепятственото минаване на границите и новите скоростни пътища и магистрали по маршрута Калафат – Крайова – Питещ – Букурещ.
Подобна е ситуацията и за пътуващите от Петричко към Свиленградско. Благодарение на гръцката магистрала по Беломорието, те могат да избегнат тежките планински пътища през Родопите и да спестят около час. Същото важи и за хората от Гоцеделчевско – за тях пътуването през Гърция е по-бързо, отколкото през магистралите "Струма“, "Тракия“ и "Марица“ през София.
"Не е учудващо, че през чужбина е по-бързо. Ако за Гърция е обяснимо заради трудния релеф на планините, то за Северна България тези факти са изключително тревожни“, коментира за вестник "Телеграф" Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите от катастрофи. Той подчерта, че години наред организацията настоява за завършване на магистралите, за да се намалят челните удари по второкласните пътища и да се изведе транзитният трафик от малките населени места.
"Скоростният път Видин – Враца, магистрала "Хемус“ и магистрала "Русе – Велико Търново“ трябва да бъдат довършени възможно най-скоро. Това е въпрос не само на бързо пътуване, а на стотици спасени човешки животи“, подчерта Тодоров. Той призова депутатите да преодолеят президентското вето върху промените в закона, които улесняват издаването на екооценки за големи инфраструктурни проекти, включително и магистралите.
преди 56 мин.
