ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Шофьори: Карането на метри зад кола при 140 км/ч може да е последното състезание за някои водачи
Шофьори споделят, че при активиран адаптивен круиз контрол автомобилът автоматично поддържа дистанция от 20–40 метра. Ако обаче друг водач "виси“ зад него на 2–5 метра, той реално поставя живота си – и този на околните – в смъртна опасност. При рязко намаляване, дори най-опитният шофьор няма шанс да избегне удар.
Истории от пътя доказват, че подобни ситуации не са изключение:
"Изпревари ме едно Ауди А6, а отзад Рейндж Роувър го натискаше да се прибере. Пътят беше пълен, нямаше къде. В един момент джипът го удари отзад, Аудито поднесе и отиде в аварийната лента. Добре, че шофьорът овладя колата, иначе щеше да стане трагедия“, разказва шофьор
"За някои шофьори "Тракия" е като "Монца" – карат сякаш ще спечелят титлата на Формула 1. За жалост, за някои това наистина е последното състезание“, на мнение е друг водач.
"Карам със 140–150 км/ч с круиз контрол, изпреварвам нормално и изчаквам колите пред мен да се приберат. Но винаги се намират такива, които ми висят на бронята и дори ми светят с дълги, сякаш аз съм първата кола. Абсурдно е“, споделя своя опит още един шофьор.
Общото между всички истории е едно – липсата на толерантност и дисциплина на пътя. А разстоянието при висока скорост не е дребен детайл, а граница между живота и смъртта.
Въпросът е прост: наистина ли няколко секунди "спестено време“ струват повече от това всички да стигнем живи и здрави?
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Журналист: Куцо, кьораво и сакато вари ракия, а "майсторите" изпо...
09:28 / 24.09.2025
Доц. Кунчев: Ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID
09:35 / 24.09.2025
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:42 / 24.09.2025
Двама се сбиха с чукове в центъра на Велико Търново, причината - ...
09:14 / 24.09.2025
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от ...
08:52 / 24.09.2025
Днес е последният ден с летни температури
07:53 / 24.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS