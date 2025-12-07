ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Шофьор стреля по друг след скандал заради засичане
Единият от участниците в спречкването е прегледан на място от екип на Спешна помощ. Образувано е досъдебно производство, а по случая продължава активно да се работи, уточниха от СДВР.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Поскъпването на повечето плодове и зеленчуците продължава
10:55 / 07.12.2025
Нова телефонна измама набира скорост у нас
10:15 / 07.12.2025
Празнуващите споделят: Студентският празник не е поскъпнал много!...
09:20 / 07.12.2025
Лошото време не позволява евакуацията на екипажа на танкера, блок...
09:58 / 07.12.2025
Отново се включи системата BG-ALERT в Бургаско
08:39 / 07.12.2025
Интересен празник е днес, вижте какво сочат поверията
08:31 / 07.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Бербатов с изненадващ самолетен билет
13:18 / 05.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS