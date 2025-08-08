ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьор получи 3 фиша за едно и също нарушение?
"Доброволно отидох в КАТ да ми връчат всички фишове, които имам. Служителят също забеляза, че трите са по едно и също време и място", разказа в ефира на NOVA Иво Генов.
От полицията обясняват, че въпросната грешка се е случила, защото когато мъжът е преминал през камерата е увеличил скоростта.
"Вчера след като се е свързах с вас, ми звъннаха от КАТ и ми съобщиха, че два от фишовете са анулирани", поясни Генов.
