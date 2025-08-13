ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьор: Това не е Марс, а главен път!
От кадрите се вижда лошото състояние на пътната настилка. Има множество издутини и пукнатини на пътя.
"Асфалтът не е хубав, това е факт, но това е от камионите, които не трябва да се движат по пътищата в горещината до 5 часа следобед, но никой не ги спира", коментира друг шофьор.
