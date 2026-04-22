В ежедневието на натоварения трафик леките паркинг щети и козметичните удари са почти неизбежни, но реакцията на шофьорите често е продиктувана от паника, а не от познаване на закона. Повод за сериозна дискусия в социалните мрежи даде Виктор Георгиев, основател на проекта "Аз на пътя – научи ме да шофирам“, след като към него се обръща притеснена жена, станала жертва на изнудване след лек инцидент.

Според Георгиев най-голямата грешка, която един шофьор може да направи, е да се поддаде на натиск и да плати щетата "в брой“ на място. Това действие не само е финансово неизгодно, но и крие огромни юридически рискове. Когато дадете пари на ръка и напуснете мястото, вие реално ставате уязвими за обвинение в бягство от ПТП. В практиката често се случва отсрещната страна да прибере сумата, а след това да подаде сигнал на тел. 112, че сте изчезнали от местопроизшествието. В такава ситуация виновният водач е изправен пред сериозни санкции, включително високи глоби и отнемане на свидетелството за управление, без реална възможност да докаже неофициалната уговорка.

Експертът припомня, че основната функция на задължителната застраховка "Гражданска отговорност“ е именно да покрива подобни щети. Когато водачът е трезвен, не е под влияние на наркотици и документите му са изрядни, застрахователят е този, който поема финансовата отговорност към пострадалия. При агресивно поведение от страна на другия участник или при съмнения за неговата изрядност, единственият правилен ход е незабавното повикване на патрул чрез тел. 112. Полицията е органът, който може да установи самоличността на водачите и да гарантира, че на пътя няма да останат нередовни автомобили.

При консенсус между страните и леки повреди, законът позволява попълването на двустранен констативен протокол. Този документ спестява глобите от КАТ, но изисква повишено внимание при попълването му. Важно е всеки шофьор да разполага с такъв формуляр в колата си и внимателно да следи данните, които другият участник вписва. Тъй като по закон нямаме право да изискваме личните документи на другия човек, застрахователните експерти съветват винаги да се правят снимки на автомобилите и разположението им, за да има доказателства при евентуално подаване на невярна информация.

Процедурата приключва с административни стъпки, които имат своите стриктни срокове. Пострадалият разполага със седем календарни дни, за да заведе щетата пред застрахователната компания, докато виновният е длъжен в рамките на седем работни дни да уведоми своя застраховател за случилото се. Спазването на този законов ред гарантира спокойствие и за двете страни, превръщайки инцидента в чисто застрахователно събитие, а не в криминален сценарий.